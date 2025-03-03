Согласно обнародованной информации, газоснабжение будет прекращено по следующим адресам:
- переулок Хрустальный, 1а, 1/4, 1/3, 1/7 (частные дома);
- ул. Каманина, 22, 22а, 22/1, 22/7, 23, 23/2, 23/3, 25 (частные дома);
- переулок Хрустальный, 1 (гостинично-ресторанный комплекс «Palace Del Mar»);
- пляж Аркадия, 10 (кафе «Strong House»).
Специалисты «Одессагаза» рекомендуют потребителям подготовиться к отключению и соблюдать правила безопасности. Подачу газа планируют возобновить после завершения работ.
Ранее мы рассказывали о том, изменятся ли тарифы на газ и тепло в марте