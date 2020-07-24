У Військово-морському ліцеї в Одесі рекордна кількість поданих заявок: дівчат побільшає

Про це повідомляє інформагентство Міноборони Армія.Інформ.

У Військово-морському ліцеї імені віцеадмірала Володимира Безкоровайного триває вступна кампанія 2020 року.

– Станом на сьогодні, ми вже маємо 156 справ. Це рекордна кількість поданих заявок із того часу, як ліцей передислокувався до Одеси у 2014 році, – розповідає начальник Військово-морського ліцею імені віцеадмірала Володимира Безкоровайного капітан 1 рангу Віктор Шмигановський.

Цього року збільшено набір до навчального закладу. Якщо раніше він становив 70-80 осіб, то у 2020 році його збільшили до 100 вихованців. Це стало можливим завдяки поліпшенню навчально-матеріальної бази, зокрема ремонту спальних приміщень та додаткових класів.

Ще однією особливістю вступної кампанії стало те, що стати вихованцями ліцею виявило бажання чимало дівчат.

– Минулого року за результатами вступних іспитів до ліцею вступило лише 3 дівчини. У цьому році плануємо прийняти 10-12 дівчаток. І на цю кількість місць нині ми вже маємо 40 претенденток. Варто зазначити, що майже всі вони відмінниці, різносторонньо розвинуті: хтось танцює, хтось співає, хтось малює. До цього ще, чи не кожна займається спортом, є каратистки й дзюдоїстки, тож боротьба за місця обіцяє бути запеклою, – зауважив капітан 1 рангу Віктор Шмигановський.

Фото: армія.інформ