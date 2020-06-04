Почему Одесса не справляется с осадками и как исправить ситуацию

Последние дни мая и начало июня принесли в Одессу долгожданный дождь. Но стихия оказалась настолько мощной, что затопила многие городские улицы, напрочь парализовав движение. Городские власти были предупреждены о надвигающейся проблеме. Метеосводки предсказывали такую погоду, присвоив ей желтый уровень опасности. Но это не помогло предотвратить наступивший катаклизм. Городские улицы во всех частях Одессы фактически «поплыли», создав серьезные неудобства своим обитателям. К этому привел целый комплекс городских проблем, которые, к слову, копятся в Одессе из года в год и никак не решаются.

Точечный удар залповым ливнем

В последний ливень на Одессу выпало 49,5 миллиметра осадков при суточной норме 26 мм.

— Самое большое количество осадков в мае, 66 миллиметров, было зафиксировано в 1962 году. То есть уровень осадков был действительно большой, а с теми вопросами канализационной системы, что уже есть, все привело к такому результату, — рассказал заместитель мэра Дмитрий Жеман.

С так называемым «залповым ливнем» не всегда справятся и большие, современные дренажно-отводные системы. Не говоря уже о старых и прогнивших одесских.

Из года в год сильный дождь или, не дай Бог, ливень затапливает часть города. Причем под водой зачастую оказываются одни и те же локации: улицы Балковская, Приморская, Академика Вильямса, Среднефонтанская, Французский бульвар и Пересыпский мост. Дороги, тротуары, дворы, подъезды жилых домов буквально тонут в потоках мутной воды. Из-за этого приходится останавливать автомобильное движение и в срочном порядке исправлять ситуацию.

Очистка или реконструкция?

Мнения экспертов о том, что может помочь устранить периодически случающиеся потопы, разделились. Собственно, как и мнения самих одесситов. Одни говорят о попустительстве коммунальных служб и «забитых» ливневках.

— Если есть какие-то проблемные участки, надо за ними постоянно следить и проводить какие-то работы, — утверждает одесский эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг Алексей Асауленко. — Ведь из года в год страдают одни и те же места, почему были не сделаны выводы и не выделены средства на подготовительные работы?

В мэрии отвечают: работы по очистке «ливневок» ведутся постоянно, это и позволяет в течение часа после прекращения дождя обеспечить проезжаемость на дорогах. Но простой очистки недостаточно. Сами одесские коммуникации морально устарели и требуют замены.

— В большинстве городов ливневую канализацию проектировали пятьдесят, а то и сто лет назад. Она была рассчитана на архитектуру того времени, но за эти годы появилась новая застройка, — рассказал аналитик Ассоциации городов Украины Олег Гарник.

В пользу этой версии говорят исторические факты. Например, коллекторам на Приморской улице и Деволановском спуске около 150 лет, а на Французском бульваре ливневых стоков нет вовсе.

Тем не менее новая система водоотведения требует огромного количества средств — в прошлом году речь шла о трех миллиардах гривен. У города таких денег нет, как нет и другого плана решения проблемы…

Два в одном

Двести лет назад, когда разворачивалось строительство Одессы, наши предки обустроили не две канализации (обычную и ливневую), как это следовало бы сделать, а одну (общесплавную). Причем канализационные воды сплавлялись самотеком по естественному наклону, то есть без насосов.

Главный недостаток этой схемы в том, что в случае переполнения ливневой ветки на улицы и в море выливается не только дождевая вода, но и канализационные стоки. Именно это и происходит в Одессе в наше время.

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