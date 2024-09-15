В Одессе спасли 6 человек из водяного плена (видео)

Как рассказали в областном управлении ГСЧС, в жилмассиве Радужный (село Лиманка) подтопило цокольный этаж 16-этажного жилого дома, и 6 человек оказались в водяной ловушке. Спасатели с помощью двух мотопомп откачали воду из помещения и помогли людям выбраться на свободу.

А по улице Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса), сотрудники ГСЧС с помощью буксировочного троса достали автомобиль из подтопленного участка дороги.

Напомниим, утром воскресенья, 15 сентября 2024 года, в Одессе выпала почти полумесячная норма осадков. В результате ряд улиц оказались затопленными и заблокированными для проезда.

Также было временно приостановлено движение трамваев №12, №15 и №20, а троллейбус №12 курсирует по улице Королева.

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