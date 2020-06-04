Особенности эксплуатации мойки высокого давления

Мойка высокого давления — универсальное оборудование, которое необходимо всем тем, кто имеет загородный дом, дачу или автомобиль.

Такая техника поможет очистить любые помещения, благодаря этому можно справиться даже со старым налётом, который затвердел. Купив мойку высокого давления можно с её помощью полить и сад.

Интернет-магазин инструмента «Shurik-ua» предлагает своим клиентам полупрофессиональные мойки и модификации для домашнего применения. В зависимости от предпочтений и предстоящего применения, мойку можно выбрать с максимальным давлением до 160 бар и максимальной мощностью 2100 Вт

В каталогах компании представлена техника из качественных материалов, что обеспечивает надёжность и длительный период её эксплуатации. На каждую мойку предоставляется длительная гарантия. Разновидностей данного оборудования очень много, одни идеально справляются с мелкими задачами, бытовыми, а иные с более сложными, поэтому выбирать агрегат стоит в зависимости от предстоящего объёма работ.

Конструкция мойки представлена двигателем, подключающимся к насосу. Процесс закачки воды увеличивает её скорость, тем самым создаётся высокое давление в контуре. Поступает вода во внешнюю среду через клапан (пистолет).

Предохранитель и фильтр являются важной частью конструкции. Благодаря предохранителю оборудование защищено от повреждений различного характера, а водяной фильтр блокирует проникновение вовнутрь оборудования твёрдых частиц.

Работать с техникой высокого давления не сложно. Для начала необходимо установить подходящую насадку, подключить все имеющиеся шланги, включить подачу воды и сетевой переключатель. При окончании запустить технику, нажав соответствующую кнопку на пистолете, и отрегулировать угол подачи воды.

Существует несколько правил, которые стоит придерживаться во время эксплуатации:

держать сопло на расстоянии от обрабатываемой поверхности (мин. 30 см);

температура воды не должна превышать 50°С.

Интернет магазин моек высокого давления предлагает своим клиентам изделия, которые можно использовать вместе с моющими средствами. Для моющего средства предназначен специальный бак.

Чаще всего, комплектация представлена пистолетом, насадками, шлангом, бочком, фильтром, катушкой для намотки шланга, головкой для прочистки сопла и зажимом для шланга. Также имеется ручка, за которую удобно держаться, перенося оборудование. Разобраться более детально поможет руководство по эксплуатации.

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