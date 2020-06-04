Приват24 уже работает, но с ограничениями — подробности

Приватбанк восстановил доступ к системе онлайн-банкинга Приват24. Однако лишь для бизнеса. Для частных клиентов приложение по-прежнему недоступно.
Об этом Приватбанк сообщил на своей странице в Facebook.
Как отметили в банке, частные лица также могут зайти в онлайн-банкинг, но сервисы все еще работают нестабильно.
«POS-терминалы и банкоматы банка работают без сбоев», – уверяют в Приватбанке.
Напомним, сбой в работе Приват24 произошел в первой половине дня в четверг, 5 июня. Изначально в банке обещали восстановить доступ к системе в течение часа, однако восстановительные работы затянулись.