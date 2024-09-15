В Одессе на Балковской утонули авто и трамваи (фоторепортаж)

И, по уже сложившейся невеселой «традиции», не повезло многострадальной улице Балковской, где затопило как проезжую часть, где буквально утонули авто и трамваи, так и тротуары и остановки общественного транспорта.

Все это запечатлел побывавший на месте фотокорреспондент «Одесской жизни»:

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