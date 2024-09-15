Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на Балковской утонули авто и трамваи (фоторепортаж)

В Одессе на Балковской утонули авто и трамваи (фоторепортаж)

Сегодня, в воскресный день, 15 сентября 2024 года, в Одессе полностью оправдадись неблагоприятные прогнозы синоптиков, пообещавших нам «мокрый» выходной… и действительно: по предварительным прогнозам, за сегодняшнее за утро в городе выпала почти полумесячная норма осадков. Ряд улиц оказались затопленными.

И, по уже сложившейся невеселой «традиции», не повезло многострадальной улице Балковской, где затопило как проезжую часть, где буквально утонули авто и трамваи, так и тротуары и остановки общественного транспорта.

Потоп на Балковской в Одессе, кран
Потоп на Балковской в Одессе
Потоп на Балковской в Одессе2
Потоп на Балковской в Одессе, проезжая часть
Потоп на Балковской в Одессе,тротуар
Потоп на Балковской в Одессе, 15 сентября 2024 г.
Потоп на Балковской в Одессе, трамвай
Потоп на Балковской в Одессе, пешеход
Потоп на Балковской в Одессе3
Трамвай на затопленной Балковской в Одессе

Все это запечатлел побывавший на месте фотокорреспондент «Одесской жизни»:

Потоп на Балковской в Одессе, остановка
Потоп на Балковской в Одессе, машины
Потоп на Балковской в Одессе, авто
Потоп на Балковской в Одессе, дома
Лмвень на Балковской в Одессе
Лмвень на Балковской в Одессе, трамвай
Лмвень на Балковской в Одессе, АТБ
Лмвень на Балковской в Одессе, машина утонуда
Потоп на Балоковской, 15 сентября 2024
Потоп на Балковской
Лмвень на Балковской в Одессе, шина

Читайте также: Одессу заливает сентябрьский ливень: по каким улицам лучше не ехать (фото, видео) (ОБНОВЛЕНО).

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua