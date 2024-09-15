В Одессе на Балковской утонули авто и трамваи (фоторепортаж)

Сегодня, в воскресный день, 15 сентября 2024 года, в Одессе полностью оправдадись неблагоприятные прогнозы синоптиков, пообещавших нам «мокрый» выходной… и действительно: по предварительным прогнозам, за сегодняшнее за утро в городе выпала почти полумесячная норма осадков. Ряд улиц оказались затопленными.
И, по уже сложившейся невеселой «традиции», не повезло многострадальной улице Балковской, где затопило как проезжую часть, где буквально утонули авто и трамваи, так и тротуары и остановки общественного транспорта.
Все это запечатлел побывавший на месте фотокорреспондент «Одесской жизни»:
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