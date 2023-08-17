Жуковского и другие улицы Одессы предлагают переименовать в честь героев войны: список (видео)

Активисты и общественные организации предлагают назвать известные улицы в Одессе в честь погибших героев российско-украинской войны. Речь идет о Жуковского, Бочарова, Петрова, Черняховского, Посмитного и Говорова.

Какие улицы Одессы назовут в честь павших героев

Озвучили свои предложения по переименованию улиц представители Ветеранс Хаб Одесса, Южного отделения Института национальной памяти и руководитель территориального отдела Министерства ветеранов Николай Сторожук. Это имена павших воинов, которым было присвоено звание Героя Украины или они являются кавалерами ордена “За мужество”.

Так, предлагается переименовать:

ул. Жуковского в ул. Виталия Блажко (майор, командир снайперской группы ОЗСП «Азов» погиб 08.05.2022 обороняя Мариуполь. Кавалер орденов «За мужество» I, II, III степеней. Защищал Украину с 2014 года. ул. генерала Бочарова в ул. Владислава Бувалкина (мастер-сержант СБУ, погиб 20.03.2022. Кавалер орденов «За мужество» I, II, III степеней, Герой Украины). ул. генерала Петрова в ул. Дениса Максишко (старший лейтенант, командир батареи 28 ОМбР, погиб 14.03.2022 в селе Прибужское Николаевской области. Герой Украины). ул. Маршала Говорова в ул. Валерия Самофалова – матрос ВМС ВС Украины, 137 ОБ морской пехоты, погиб 18.03.2022 в Николаеве. Герой Украины. Во время боя впервые в истории российско-украинской войны сбил сразу 3 вражеских вертолета Ми-35 с помощью ПЗРК «Игла»). ул. Черняховского в ул. Артура Савельева (старший солдат полка «Азов» погиб 02.03.2022 обороняя Мариуполь. Кавалер ордена «За мужество» ІІІ степени). ул. Посмитного в ул. Евгения Танцюры (главный сержант полка «Азов» погиб в ночь с 29 на 30.03.2022, защищая Мариуполь. Кавалер ордена «За мужество» ІІІ степени.

Названия Одесских улиц — это оружие

У нас есть почему-то 16 переулков Суворова, но нет улиц в честь наших атаманов украинского казацкого войска, украинских сичевых стрельцов, нет названий вчесть героев современной украинско-российской войны. Я говорил, что топонимика в условиях войны — это оружие, — заявил Николай Сторожук.

В заявлении общественной организации Деколонизация. Украина сказано, что Одесский городской совет должен наконец почтить в названиях улиц конкретных военных. Потому что местные власти более девяти лет саботируют увековечение имен защитников, павших во время защиты нашей страны.

“9 лет саботажа и более года разного рода манипуляций со стороны местных властей по сей день оставляют Одессу без улиц, названных в честь погибших после 24.02.2022 героев этой войны. Ни у мэра, ни у совета или историко-топонимической комиссии нет никаких препятствий, чтобы в ближайшее время эти предложения прошли общественные обсуждения и были проголосованы», — говорит представляющий эту организацию адвокат Артем Карташов.

Напомним, что в Одессе продолжается процесс присвоения улицам новых названий вместо тех, что связаны с колониальной политикой российской империи и сменившего ее советского тоталитарного режима.

Ранее мы писали, что в Одессе проходит электронное общественное обсуждение по переименованию объектов топонимики, которое продлится до 10 сентября 2023 года. Всего переименовать планируют изменить 49 названий в разных районах города.

Читайте также:

Видео — «Град»; инфографика — «Думская»