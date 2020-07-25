Первые пароходы Одессы: легендарный «Тургенев» и его вспыльчивый капитан

Ровно 135 лет назад, 14 июля 1885 года, в свой первый рейс из Одессы в Аккерман отправился легендарный колесный пароход «Тургенев». В свое время он был настолько известен среди одесситов, что «героем» своих произведений его сделали Катаев и Утесов, Паустовский и Никулин.

«Тургенев» был родом из Англии

Благодаря литературной известности, «Тургенев» был самым знаменитым пароходом Одессы. Более 30 лет он курсировал из Одессы в Аккерман, доставляя в своих трюмах самые разнообразные грузы. Принадлежал «Тургенев» пароходству Вебстера и Коваленко. Когда-то у английского негоцианта Ричарда Вебстера появилась идея заняться судоходством на Черном море. Однако, по законам Российской империи, он не имел на это права, так как был британским подданным. И Вебстер, чтобы осуществить свою мечту, принял русское гражданство. Сначала он владел несколькими крупными морскими баржами, которые возили грузы из Одессы в порты Днепра. Позже познакомился с Иваном Коваленко и понял, что нашел в нем родственную душу, — вместе они создали план расширения судоходной деятельности компании.

Владельцы пароходства открыли сообщение между Одессой и Аккерманом, а в 1885 году приобрели грузо-пассажирский пароход. Это было однопалубное колесное австро-венгерское судно, практически новое. Оно было построено на верфи Моррисона в английском городе Престоне всего за три года до покупки. Австро-венгры назвали его «Буда Пешт», но новые владельцы дали ему другое название — «Тургенев».

«Не раскачивайте пароход!»

Добраться из Одессы в Аккерман можно было двумя путями: в экипаже, который одесситы именовали «овидиопольцем», или морем, на пароходе «Тургенев». Чтобы не глотать пыль, которой летние одесские дороги были покрыты в избытке, жители города чаще всего выбирали морской путь.

Внешне «Тургенев» напоминал, скорее, большой катер. Леонид Утесов описывал его так: «Был он коротенький, толстенький; две трубы, поставленные поперек, делали его еще короче, как костюм с поперечными полосами делает человека невысокого роста еще ниже». Курсировал пароходик между Одессой и Аккерманом шесть дней в неделю, кроме понедельника. Из Одессы он выходил в восемь часов утра или, как сообщали портовые власти, «по окончании грузовых операций». А из Аккермана уходил в половине третьего, пробыв там чуть больше двух часов.

На борт пароход брал около 300 пассажиров: 50 человек ехали в первом и втором классе, а остальные в третьем классе, на палубе, их так и называли — «палубные». Билеты в первый класс стоили около полутора рублей, а во второй, как писал Валентин Катаев, рубль десять копеек. Пристань «Тургенева» находилась на Военном молу, где с самого утра собирались пассажиры, громоздились груды чемоданов и мешков. Кроме «приличной» публики, в ожидании парохода толпились бессарабские виноградари, мелкие торговцы и крестьяне.

После третьего гудка пароход отчаливал, и тут начиналась настоящая комедия. Хотя «путешествие» длилось всего ничего, по традиции у борта собирались все пассажиры, чтобы помахать тем, кто оставался на берегу. Пароход, естественно, давал крен, и тогда капитан, «неистово размахивая кулаками и надрываясь, кричал: «Шо вы делаете! Вы же перекинете пароход! Бежить на правый борт!». Народ в страхе бросался к правому борту, и «Тургенев» резко накренялся вправо. Капитан, на грани истерического припадка, снова орал: «Бежить налево!». Толпа бросалась налево… И так пароход двигался до самого Аккермана — переваливаясь, как во время сильного шторма.

Цены на билеты снижали из-за конкуренции

Летом 1905 года в Одесском порту произошел погром, во время которого пропало и было сожжено большое количество ценных грузов. Разбирательство по этому поводу длилось несколько лет. Правда, «Тургенев» в то время счастливо избежал неприятностей — предвидя подобное развитие событий, Ричард Вебстер приказал на время катаклизма перевести его в Аккерман.

В 1908 году у «Тургенева» появился сильный конкурент — пароход «Васильев», названный так по имени своего владельца. Конкуренция была жестокая, но одесситам это иногда даже приносило пользу. Например, чтобы привлечь пассажиров, конкуренты наперегонки снижали цену билетов. Доходило до того, что третьим классом можно было проехаться за 15 копеек.

Когда Ричард Вебстер умер, его отпевали в англиканской церкви, а похоронили на Втором Христианском кладбище. По завещанию, все его имущество переходило жене, включая часть пароходства. Часть своей доли в пароходстве она продала Ивану Коваленко, а пароход «Тургенев» приобрела контора Белогорского и Волохина. Какое-то время он продолжал свои рейсы в Аккерман.

Во время Первой мировой войны «Тургенев» «служил» на Дунае — возил военные грузы в Сербию. В 1916 году пароход был взорван, но австро-венгры сумели поднять его и отремонтировать. Еще какое-то время «Тургенев» курсировал по Дунаю, а после окончания Первой мировой войны был отправлен на металлолом.

Первый одесский пароход поразил дам

Первым одесским морским пароходом считается «Надежда», которая сошла со стапелей в 1823 году. Одесситы отнеслись к новому виду транспорта с опаской, однако уже после первого рейса пассажиры отзывались о нем с восторгом. Пароход посетили несколько дам, которым предложили прокатиться на судне. Сначала женщины с испугом косились на дым, вырывавшийся из трубы, и тревожно озирали вращающиеся по бортам колеса. Однако уже через час они стали исследовать странный транспорт и активно интересовались его устройством.

Фото: Retro photos