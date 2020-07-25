В купальнике по городу и с кругом в маршрутку: вся Одесса — это один большой пляж?

Июль в Одессе — пик туристического сезона. Одесситы — народ гостеприимный и даже не очень конфликтный, но иногда, глядя на экипировку и поведение туристов, хочется напомнить им, что они все-таки в гостях.

Как-то я ехала из Успенского монастыря 127-й маршруткой. Конечно, идея посетить монастырь в разгар лета была не самой удачной, но меня об этом попросила подруга. На одной из остановок в переполненный автобус зашла семья из четырех человек, по всей видимости, отдыхающие. Загрузились они не только с сумками и рюкзаками на плечах, но и с огромным, полностью надутым резиновым чудовищем ядовитого красного цвета, изображающим, как я поняла, плавсредство для самого младшего члена семьи. Одесситы знают, каково летом ездить в маршрутках, особенно в тех, что идут на пляж. Так вот, количество пассажиров вышеозначенное семейство вовсе не смутило — красное чудовище было легко и ненавязчиво пристроено на головы сидящих, а на просьбы снять рюкзаки ни глава семейства, ни его половина, не говоря уже о детях, никак не реагировали. Когда пляжники наконец вышли, все вздохнули с облегчением.

Этот эпизод подвиг меня высказать свое мнение по поводу тех, кто приезжает в наш город. У меня возникает законный вопрос: почему наши гости считают, что вся Одесса — это один большой пляж? Что гулять по городу можно не только в шортах, но и практически без оных? А еще многие предпочитают «окунуться в море» перед уходом с пляжа, а потом ехать в переполненном транспорте в мокрых купальниках, с неопрятными пятнами на одежде.

Хотя я иногда ругаю туристов, сама прекрасно понимаю, что нам, у кого море под боком, трудно представить себя на месте людей, которые год готовились, чтобы приехать и позагорать на пляже. Искренне рада, если они смогут отдохнуть в нашем городе так, чтобы потом еще год с удовольствием этот отдых вспоминать. Но при этом хочется, чтобы это желание было взаимным.

Конечно, среди жителей Одессы тоже попадаются те, у кого культурный уровень не слишком высок, а некоторые приезжие могут запросто преподать «хозяевам» урок хорошего тона. Однако хочется напомнить, что, обитая у «самого синего моря», одесситы не только редко бывают на пляже. Летом нам приходится мириться с переполненным транспортом, замусоренными парками и улицами, столпотворением на рынках и в магазинах и, простите, вопиющим бескультурьем некоторых гостей Одессы. Поэтому, господа туристы, давайте с уважением относиться друг к другу, а также к городу, в котором вы отдыхаете.