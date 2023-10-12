Как в 87 лет жить по полной и занимается любимыми делами: рецепты пенсионера из Любашевки

Утром он хлопочет в саду и на огороде. А еще любит прессу. Любимые газеты — уже давно выписываемые «Одесская жизнь», «На пенсии» и местный «Хлебороб».

Род Бульченко — из Полтавщины

Его деда Петра раскулачили и в 1937-м упекли на каторжные работы в Устюганские болота, которые его и «поглотили». Коров, лошадей, быков и все добро убрал колхоз, куда пошли работать три сына и две дочери «кулака». Трудились так, как привыкли на своей земле, тщательно и усердно. А отец Николая Семен Петрович из колхозников даже выбился в бригадиры.

Вторая мировая война оставила разъяренные раны: отца посадили за «клевету» на Сталина, а мать от тяжелого труда умерла.

— В 12 лет я уже пас лошадей, овец, бороновал на быках и лошадях, — рассказал Николай Семенович. – При Хрущеве отца реабилитировали, он вернулся в колхоз. Занимался садоводством, овощеводством, сажал леса. Выращивал яблони, новые сорта картофеля, огурцов, помидоров. Именно от него мне передалась любовь к земле.

Восстановление завода и ремонт дороги

1967 Николай Семенович перебрался из Сибири в Украину с женой Галиной Никитовной, кстати, уроженкой села Троицкого, и двумя детьми. Трудился на Любашевском элеваторе главным инженером более 30 лет. Уже пенсионером занимался его газификацией. Также собственноручно переоснастил заброшенный маслозавод, наладил оборудование и запустил производство круп, макарон, комбикорма, маслоцеха.

А семь лет назад самостоятельно сделал ямочный ремонт по улице Заводской, где живет, потому что надоело слышать, как на ямах тарахтят машины. Собственной лошадью он привез несколько повозок отсева, и через несколько дней починил разбитую дорогу.

«Цыганский банк» деда Бульченко

— С выходом на пенсию я решил заняться овощами. Начал с выращивания раннего картофеля. Кроме того, содержал две коровы, кобылу, бычков, свиней и птицу, — рассказал ветеран труда.

А еще построил теплицу, где начал выращивать раннюю капусту, помидоры, огурцы.

Под его домом обустроено два погреба: винный и со съедобными припасами. По словам Николая Семеновича, он может из дома лет два не выходить — запасов хватит, еще и останется.

Возле усадьбы – красивый сад с беседкой. А грецкие орехи — это «цыганский банк» деда Бульченко: если срочно нужны средства, то выручает мешочек-две ореховой кашицы. А еще разводит коз — молочко когда продает, а когда и раздаривает.

Вместо свалки – богатый огород

Свой город крестьянин совершил на свалке. Пришлось изрядно потрудиться.

— Скажу, что выращиваю хорошие урожаи и могу поделиться опытом. Если каждый крестьянин будет заниматься огородничеством и животноводством, нас не запугивает ни одна инфляция. Надо закатывать рукава и работать, используя каждый клочок земли, уверен Николай Семенович. — Не могу без боли наблюдать, что такую ​​богатую черноземами Украину заполонили заморские фрукты и овощи.

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