Аграрии Ренийской ОТГ рискуют получить убытки: основные причины

После временной оккупации части Херсонской и Запорожской областей, Одесчина стала основным поставщиком овощей для всех регионов Украины. Жители села Новосельское, что в Ренийской громаде, всегда занимались тепличным хозяйством, а в период военного положения они существенно увеличили объемы производства.

Новосельское — самое большое в Ренийской громаде село, где проживают порядка 3,5 тысячи человек, преимущественно молдаване.

В этом населенном пункте развита инфраструктура: в школе учатся 420 детей, детский сад посещают 70 малышей. Эти объекты в свое время были построены строителями из Болгарии. Сельская школа располагает бассейном и стадионом. Есть в селе Станция юных натуралистов, Региональный центр туризма и краеведения и филиал Ренийской музыкальной школы.

Огромные расходы на тепличное хозяйство

Мы, еще кутаясь в теплые куртки, не задумываемся над тем, кто нам вырастил изумрудную капусту, хрустящую редисочку, сочную зелень.

— Жители всей Ренийской громады не закупили столько генераторов, сколько приобрели в этом сезоне труженики из Новосельского, — говорит депутат Ренийского горсовета от этого села Валерий Бабэрэ. – Когда зимой по всей Украине были длительные отключения электроэнергии, у нас все село гудело! Даже если парники отапливаются твердотопливным котлом, все равно нужна электроэнергия — «гонять» по трубам теплоноситель.

— Генераторы были очень дорогие, — рассказывает жительница села Оксана Константинеску, семья которой занимается тепличным хозяйством. – Покупали для них еще бензин и дизтопливо – влетело в копеечку.

Парники и теплицы, где жители сеяли и высаживали рассаду ранних овощей еще с ноября прошлого года, надо было во что бы то ни стало прогревать.

— Покупали уголь по 17,5 тысячи за тонну, — рассказывает жительница села Анна Капсамун. – Нам, например, необходимо 6-7 тонн на сезон. Перед посадкой рассады в теплицы надо завезти навоз, нашему хозяйству необходимо три «КамАЗа»: по 6,5 тысячи за машину.

И таких статей затрат – немало. Владельцы парников, теплиц и овощных грядок закупают семена, минеральные удобрения, средства защиты растений.

Очень больших вложений требует строительство и оборудование теплицы. Металлический каркас, специальная полиэтиленовая пленка, системы капельного орошения, отопления и кондиционирования воздуха.

Ведение тепличного хозяйства невозможно без стабильного орошения: жители Новосельского пробурили на своих участках и оборудовали артезианские скважины. Знаете, сколько строительство скважины стоит?

Овощи из теплиц могут принести убытки

В начале военного положения было очень сложно – нарушились годами отработанные логистические цепочки.

— Сначала были проблемы с поставками удобрений, не было аммиачной селитры и мочевины, — рассказывает Оксана Константинеску, которая является негласным менеджером своих односельчан. — Потом поставщики привезли удобрения, но подняли цены. Были проблемы с закупкой семян томатов, средств защиты. И хотя уже практически все снабжение восстановлено, цены выросли. Все это отражается на себестоимости овощей.

На сегодня жители Новосельского продают молодую капусту оптом по 30 гривен за килограмм. Говорят, это низкая цена, оптимальной была бы 40 гривен. Но цены «сбивает» импортная капуста, которую в Македонии предприниматели закупают большими партиями по 96 центов за кило.

Из года в год производители просят власти учитывать их интересы: каждая уважающая своего крестьянина страна вводит пошлины на ту продукцию, производством которой занимаются граждане. Но в Украине – «дикий рынок». Высаживая в январе рассаду в теплицы, сельчане понятия не имеют, какая конъюнктура сложится к моменту созревания урожая: можно получить прибыль, а можно — одни убытки.

— Зимой наши мужья не спят – они топят котлы в рассадницах, — рассказывает Оксана Константинеску. – Когда начинаем высаживать рассаду в теплицы, работаем всей семьей с шести утра – и сколько можем выдержать. Летом заходим в теплицы в пять утра и работаем, пока не «прогонит» солнце. И так каждый день. Когда большой объем работы (надо быстро высадить рассаду, быстро собрать урожай, чтобы загрузить машину), кооперируемся с друзьями, «наваливаемся» всем миром. Но иногда и этих сил не хватает, приходится звать подмогу и, разумеется, платить — от 70 до 100 гривен за час работы.

Громада наращивает ассортимент и объемы

— В производстве овощей задействовано 70% жителей нашего села, — рассказывает староста Новосельского Андрей Войнов. – Все, кто к нам приезжает, удивляются, сколько в селе теплиц, какие красивые у людей огороды. Я горжусь своими земляками, которые всего достигли сами. Когда в Украине началась широкомасштабная война и пострадали основные овощные житницы Украины – Херсонская и Запорожская области, жители Новосельского стали увеличивать тепличное хозяйство. Есть хозяева, которые начинали с 1-2 теплиц, а сейчас их у них по 5-10.

— В этом сезоне жители нашего села значительно расширили ассортимент, — продолжает Оксана Константинеску. – Если раньше в основном выращивали белую и цветную капусту, то теперь и пекинская пошла, и брокколи. Никогда не занимались зеленью, а теперь мои односельчане выращивают лук на перо, лук-порей. Помидоры черри начали выращивать. В этом сезоне посеяли разные виды баклажанов. К нам подключились и соседние села, жители которых тоже начали активнее строить теплицы. Товара будет много. Пакуем и в евротару, и в «коробки-бананки».

Хозяева теплиц выращивают за сезон по два, а то и три урожая. Например, продали в апреле раннюю капусту – тут же высаживают перец, помидоры, которые плодоносят все лето.

Очень активно ведутся работы и на открытом грунте. Уже после 9 мая жители Новосельского поставят на рынки капусту, которая выросла за счет солнечного тепла. А сразу за ней пойдет и кабачок — он взял старт под временной пленкой.

В Новосельское постоянно приезжают и фуры — за продукцией для прямых поставок в супермаркеты, и бусы, владельцы которых скупают партии для последующей реализации на рынках.

На центральной улице села можно увидеть машины из Винницы, Киева, Кривого Рога, даже из Закарпатской области. По словам старосты, за товаром приезжают ежедневно по 20-30 машин.

У водителей свои трудности: им надо пересекать пункт пропуска «Паланка», где осуществляется пограничный контроль. Документы должны быть безупречными.

— Спасибо, что они приезжают, покупают, – говорит Оксана. — Сами вывезти мы не сможем, потому что теплицы нельзя оставить ни на день.

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