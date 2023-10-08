Заброшены сотни гектаров: почему задолго до войны перестали обрабатывать землю под Рени

Земельные участки для огородничества и садоводства жителям города Рени выделялись еще в начале 90-х. Люди охотно брали по 40 соток для выращивания овощей, бахчи и фруктов. Все было хорошо, но со временем пришло в упадок. Рассказываем из-за чего.

Земельные участки для огородничества и садоводства жителям города Рени выделялись еще в начале 90-х. Люди охотно брали по 40 соток для выращивания овощей, бахчи и фруктов. Все было хорошо, но со временем пришло в упадок. Рассказываем из-за чего.

В те годы по телевидению шел популярный сериал «Рабыня Изаура», из которого наши люди позаимствовали благозвучное слово «фазенда». Именно так они с любовью начали называть свои наделы.

Некоторые семьи настолько серьезно подошли к делу, что возвели на участках дачные домики, установили большие емкости для воды или выкопали под нее басины (колодцы).

Почему прекратили обрабатывать участки

Однако через несколько лет на фазендах все чаще стали появляться люди, желающие собрать урожай раньше, чем хозяева. И, к сожалению, им это всегда удавалось, ведь фазенды никто не охранял. Зимой фруктовые деревья неизвестные просто пилили на дрова.

Для тех, кто посвящал работе на земле все свободное время, это было болезненным ударом, и большинство горожан прекратили обрабатывать участки. И вот печальный результат: на протяжении последних пятнадцати лет за городом не обрабатывается три больших массива земли, а это примерно 400-500 гектаров.

Земля зарастает травой, которая после жаркого лета высыхает и при малейшей искре вспыхивает как спичка. Бывшие фазенды покрываются дикорастущим кустарником – и земля, по сути, перестает быть пашней.

В период большой войны многие земли сельхозназначения в Украине «вышли из строя»: часть находится на временно оккупированной территории, часть полей заминированы, изрыты взрывами и окопами. Сегодня очень важно, чтобы в регионах, где не ведутся интенсивные боевые действия, работала каждая сотка земли.

Как говорит начальник отдела земельных отношений Ренийского горсовета Владимир Кромкин, проблема в том, что большинство ренийцев, которым бесплатно выделена земля, не завершили процедуру оформления документов. Они не могут считаться собственниками этих участков, если не получили государственный акт на право собственности. А это значит, что в перспективе земли могут быть переданы другим лицам – если поступят соответствующие заявления.

Пересмотр земельных участков после войны

— По окончании военного положения исполнительный комитет Ренийского горсовета будет рассматривать вопрос о предоставлении разрешений на разработку проектов технической документации по землеустройству и безвозмездному выделению земель (согласно нормам ст.121 Земельного кодекса Украины) другим гражданам громады, желающим работать и уплачивать соответствующие налоги, — говорит Владимир Кромкин. — Для того чтобы не возникали споры, мы просим жителей громады, у которых есть «фазенды», обращаться в отдел земельных отношений: мы поясним, как завершить процедуру приватизации согласно нормам земельного законодательства Украины. В условиях широкомасштабной войны ценность земли, я уверен, будет только возрастать. Есть смысл оформить ее в собственность, что даст возможность в перспективе распоряжаться ею по своему усмотрению – обрабатывать, передавать в аренду, продавать. Лично я документы оформил.

Да, оформление документов стоит денег, надо побегать по инстанциям. А если гражданин, которому была выделена земля, уже ушел в мир иной, то наследнику придется проходить и судебную инстанцию. Но сейчас земля «гуляет».

Надо отдать должное жителям сел Ренийской громады, которые тоже получали землю под сады и огороды: практически на все участки оформлены документы, они обрабатываются и налоги в бюджет поступают.