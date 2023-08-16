Новости Одессы и Одесской области

Одесщина первой в Украине закончила сбор урожая ранних зерновых

Одесщина первой в Украине закончила сбор урожая ранних зерновых

Главный итог уборочной кампании 2023 года в Одесской области — голода не будет! А будут хлеб и лепешки в каждом доме, — говорит Алла Стоянова, директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской администрации.

Она также отметила, что «по подсчетам ООН, уничтоженное в Измаиле зерно в результате российской атаки 2 августа могло прокормить в течение дня почти 66 миллионов человек».

Распределение урожая по регионам Одесской области

  • Первое место по намолоту занял Белгород-Днестровский район, собрав 490 тысяч тонн.
  • Второе место, с небольшой разницей, занял Подольский район, намолотив 410 тысяч тонн.
  • Третье место – по Болградскому и Березовскому районам с почти одинаковыми показателями намолота 350 и 335 тысяч тонн соответственно.
  • И на последнем месте – Одесский и Измаильский районы с показателями 260 и 160 тысяч тонн намолота украинского зерна.
  • Первые места по урожайности заняли Подольский и Белгород-Днестровский районы, достигнув показателя в 40 центнеров с гектара.

Последний день уборочной кампании стал первым днем ​​посевной кампании под урожай следующего года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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