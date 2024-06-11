От предков до современности: как последний бондарь Подольщины создает полуторатонные бочки из дуба

Мастера-бондари изготавливали из дуба бочонки для вина и бочки для соления огурцов и квашения капусты, а также ведра, корыта, маслобойки. Выковыривали кадовбы — большие бочки для хранения зерна, мяса, ступы для шелушения, измельчения зерна, табака, жлукта, в которых золили белье, полотно (парили, заливали кипятком и древесным пеплом), а еще — борта для пасек.

Ассортимент бондарных изделий был широким и разнообразным:

дежи для теста;

50-60-ведерные бочки с двумя донышками для конной транспортировки воды;

20-30-ведерные бочки для пива, кваса, соления овощей, грибов, рыбы;

бодни — низкие бочки с крышкой, предназначенные для хранения сала, квашения овощей;

бочонки — небольшие деревянные сосуды для жидкости с двумя днищами и выпуклыми стенками, стянутыми обручами;

баклаги — плоские сосуды для воды или крепких напитков.

Сейчас невозможно проследить вековую историю бондарства, однако, согласитесь, несколько веков назад и сейчас дубовые бочки добавляют уникальных вкусов и ароматов напиткам, которые в них хранятся.

Искусство сельского бондаря

В селе Гандрабуры Ананьевской громады бондарством занимается бочковых дел мастер, профессиональный столяр Василий Митря.

Бондарным искусством он овладел под руководством своего отца Георгия. Переехав в наши края из Молдовы в 1997-м и женившись на местной красавице Натали, Василий уже самостоятельно развивал это ремесло. Тем более, что Гандрабуры — этнически молдавское село, известное славными виноделами, которые из сортов винограда «Изабела» и «Лидия» изготовляют самое вкусное вино. Большинство священников закупают «христову кровь» для причастия именно у гандрабурян. Поэтому дубовые бочки здесь пользуются большим спросом.

— Мой дедушка Андрей с папой зарабатывали изготовлением из древесины ложек, корыт и даже лопат. Когда промышленные изделия постепенно вытеснили народное ремесленничество, отец освоил производство бочек, в которых удобнее всего квасить овощи и хранить вино, — рассказал бондарь. — Свою первую бочку я переделывал несколько раз, но результатом остался доволен. С тех пор смастерил не одну сотню столитровых сосудов.

В лучшие времена Василий Митря ежегодно мастерил более сотни дубовых бочек. Когда заказов было много, на подмогу спешили жена и теща, а, подросши, приобщились к семейному делу дочери Кристина с Татьяной.

Материал для своих изделий мастер всегда выбирал сам, обходя соседний Жеребковский лес, где еще не перевелись вековые дубы. Выбор древесины имеет важную роль, ведь бочка должна быть прочной и долговечной. Именно в таком сосуде вино получает тот божественный вкус, которым наслаждаются гурманы. Продукты, помещенные в бочку, сохраняют свою пищевую ценность и не портятся благодаря циркуляции воздуха сквозь деревянные клепки, а еще насыщаются ароматом целебной древесины.

Кроме традиционных изделий бондарного ремесла, мастер работает и со спецзаказами.

Ведь Василий может изготовить бочки любой формы и емкости. Самая большая его дубовая бочка вмещает полтонны вина, а эксклюзивный чан для купания рассчитан на полторы тонны воды!

Сейчас бондарь больше ремонтирует бочки, чем производит, говорит, что из-за дороговизны железных полос на обруче и высококачественного дуба это дело стало достаточно затратным. Поэтому советует владельцам дубовой тары тщательно ухаживать за ней, бережно чистить и пропаривать с использованием полыни или ореховых листьев. Тогда бочки будут служить вечно!

В последнее время бондарь Василий Митря активно занимается животноводством — завели с женой три десятка коз, которых выпасают на степных просторах. Из молока изготовляют брынзу, которую продают заготовителям или самостоятельно реализуют на Ананьевском рынке.

После войны бондарь мечтает вернуться к любимому делу, найти учеников, чтобы передать им древнее ремесло.

Письменные упоминания

В «Посте временных лет» упоминалось, что киевский князь Владимир повелел среди других продуктов раздавать «медъ въ бчелках, а въ другых квасъ возить». Также фигурируют кадь и ведро.

В VIII-X веках бондарная тара появилась на территории Северного Причерноморья, где активно развивалось виноделие.