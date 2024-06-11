Деколонизация в Измаиле: еще один памятник присоединился к Суворову

Утром 11 июня в центре Измаила на юге Одесской области был демонтирован памятник российскому генералу Сергею Тучкову.
Фото и видео демонтажа распространяется в соцсетях.
Решение о демонтаже памятника было принято на сессии Измаильского городского совета в апреле текущего года. 4 июня работники коммунального предприятия закрыли памятник специальным ограждением, а сегодня снесли.
Памятник Тучкову — еще один монумент в Измаиле, который демонтируют в соответствии с Законом о декоммунизации и деколонизации. До этого в городе демонтировали памятник Ленину и памятник российскому полководцу Александру Суворову.
Читайте также: Снос и установка новых: какие памятники могут появиться и исчезнуть в Одессе
Напомним, открытие памятника российскому генералу Тучкову состоялось 1 октября 1997 года, когда Измаил отмечал свое 185-летие. Этому предшествовала череда проблем, решение которых затянулось на годы.
Фото — Суспільне.