Деколонизация в Измаиле: еще один памятник присоединился к Суворову

Деколонизация в Измаиле: еще один памятник присоединился к Суворову

Утром 11 июня в центре Измаила на юге Одесской области был демонтирован памятник российскому генералу Сергею Тучкову.

Фото и видео демонтажа распространяется в соцсетях.

Решение о демонтаже памятника было принято на сессии Измаильского городского совета в апреле текущего года. 4 июня работники коммунального предприятия закрыли памятник специальным ограждением, а сегодня снесли.

памятник Тучкову в Измаиле

Памятник Тучкову — еще один монумент в Измаиле, который демонтируют в соответствии с Законом о декоммунизации и деколонизации. До этого в городе демонтировали памятник Ленину и памятник российскому полководцу Александру Суворову.

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По словам заместителя городского головы Сергея Лузанова, монумент транспортируют в место хранения и обеспечат ему надлежащие условия, а после войны рассмотрят вариант экспонировать в одном из музеев.

Напомним, открытие памятника российскому генералу Тучкову состоялось 1 октября 1997 года, когда Измаил отмечал свое 185-летие. Этому предшествовала череда проблем, решение которых затянулось на годы.

Фото — Суспільне.

 

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