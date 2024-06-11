Деколонизация в Измаиле: еще один памятник присоединился к Суворову

Фото и видео демонтажа распространяется в соцсетях.

Решение о демонтаже памятника было принято на сессии Измаильского городского совета в апреле текущего года. 4 июня работники коммунального предприятия закрыли памятник специальным ограждением, а сегодня снесли.

Памятник Тучкову — еще один монумент в Измаиле, который демонтируют в соответствии с Законом о декоммунизации и деколонизации. До этого в городе демонтировали памятник Ленину и памятник российскому полководцу Александру Суворову.

Читайте также: Снос и установка новых: какие памятники могут появиться и исчезнуть в Одессе По словам заместителя городского головы Сергея Лузанова, монумент транспортируют в место хранения и обеспечат ему надлежащие условия, а после войны рассмотрят вариант экспонировать в одном из музеев.

Напомним, открытие памятника российскому генералу Тучкову состоялось 1 октября 1997 года, когда Измаил отмечал свое 185-летие. Этому предшествовала череда проблем, решение которых затянулось на годы.

Фото — Суспільне.