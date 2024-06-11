Полный состав сборной Украины на Евро-2024: есть ли там одесситы?

Состав сборной представили украинские болельщики

Состав команды стал известен 7 июня. Это был последний день, когда тренерские штабы могли подать заявки на игроков, участвующих в первенстве.

Представление игроков в этот раз было оригинальным и трогательным — его провели болельщики команды, поклонники футбола разных возрастов из тех регионов Украины, уроженцы которых вошли в состав команды.

В итоге была представлена вся география нашей страны: север, юг, запад и восток. Мы увидели болельщиков из Киева, Кривого Рога, Одессы, Полтавы, Ровно, Харькова, Чернигова.

«Черниговские ученики из родной школы Андрея Ярмоленко поддержали своего кумира. Бывший стюард Тихон вспомнил времена Евро-2012 и мирный украинский Донецк. Почтенные шахматисты Владимир и Александр вспомнили молодость, когда болели еще за команду Лобановского. Не останься в стороне и футбольные коллеги – тренер детской команды ФК «Лыбидь». Олег Мельник объявил Виктора Цыганкова. А за павшего героя и горячего симферопольского фаната Александра «Боряна» Клепикова его родители выразили поддержку другому крымчанину Матвиенко», — так прокомментировали видео с презентацией состава сборной в Украинской ассоциации футбола.

Не остались в стороне украинские военные, волонтеры, украинцы, представляющие искусство. Например, в видео приняли участие волонтер Игорь Лаченков, парамедик «Госпитальеров» Екатерина Галушко, певец Святослав Вакарчук и писатель Сергей Жадан.



Список игроков сборной Украины на Евро-2024: полный состав

В сборную Украины на чемпионате Европы по футболу 2024 года вошли:

Вратари: одессит Георгий Бущан («Динамо Киев»), Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия), Андрей Лунин («Реал», Испания)

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — «Шахтер»), Александр Тимчик («Динамо Киев»), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия) Илья Забарный («Борнмут», Англия), Александр Сваток («Днепр») -1») Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Богдан Михайличенко («Полесье»)

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все – «Динамо Киев»), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – «Шахтер»), Александр Зинченко («Арсенал», Англия), Виктор Цыганков («Жирона») , Испания), Михаил Мудрик («Челси», Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа», Италия)

Нападающие: Артем Довбик (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Валенсия, Испания), Владислав Ванат (Динамо Киев)

Нынешней выступление сборной Украины на Евро будет уже четвертым подряд. В 2012 году наша команда даже была хозяйкой турнира, напару со сборной Польши. В 2016 вышла туда через плей-офф. В 2020 стала победителем в своей группе. И в этом годы снова пробилась через плей-офф — части турнира, в которой соревнуются команды, занявший в своих группах третьи места.

Состав сборной по сравнению с 2020 годом обновился примерно на треть: в нем осталось 17 футболистов и появилось девять дебютантов.

Календарь матчей группы Е (с участием Украины) на Евро-2024

Когда, где и во сколько будет играть сборная Украины в групповом турнире Евро-2024:

17.06. Румыния – Украина. «Арена Мюнхен». Мюнхен. 16:00;

17.06. Бельгия – Словакия. «Франкфурт-Штадион». Франкфурт-на-Майне. 19:00;

21.06. Словакия – Украина. «Дюссельдорф-Арена». Дюссельдорф. 16:00;

22.06. Бельгия – Румыния. «Штадион Кельн». Кельн. 22:00;

26.06. Словакия – Румыния. «Франкфурт-Штадион». Франкфурт-на-Майне. 19:00;

26.06. Украина – Бельгия. «Арена Штутгарт». Штутгарт. 19:00.

Где смотреть игры сборной Украины

Платный сервис MeGoGo покажет все игры турнира Евро-2024, включая те, в которых будет участвовать сборная Украины.

Но посмотреть матчи украинской сборной можно будет и бесплатно на региональных каналах “Суспильного” (например, “Суспильне Одесса”, “Суспильне Киев” и другие), Доступ к прямым трансляциям будет открыт без оплаты через цифровое телевидение T2 и кабельные сети.

Государственный телеканал покажет церемонию открытия, по одному матчу групповой стадии в день, обязательно включая игры украинской национальной команды. Также бесплано можно будет посмотреть половину игр 1/8 финала, все четвертьфиналы, оба полуфинала и финал. В случае продвижения “сине-желтых” в плей-офф, “Суспильне” покажет все матчи под руководством Сергея Реброва.