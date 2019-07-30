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Новости Одессы и Одесской области

Остров Березань: храм Ахиллеса, могила викинга и сказка Пушкина

Остров Березань: храм Ахиллеса, могила викинга и сказка Пушкина

Прагматики уверены, что эпоха необитаемых островов давно канула в Лету, но мы их разочаруем — это совсем не так. В Черном море неподалеку от Одессы находится остров Березань, история которого насчитывает не одну тысячу лет.

Это совсем небольшой кусочек суши — примерно 350 на 850 метров, но на каждый его квадратный сантиметр приходится масса легенд и исторических фактов.

Когда-то Березань был полуостровом, который с сушей соединяла узкая полоска земли. В VII веке до н.э. на острове процветала греческая колония, которую назвали Борисфенида в честь Борисфена-Днепра. Когда же море «съело» перешеек, соединявший остров с «большой землей», греки перебрались в Ольвию. Возможно, причиной этого стало то, что на острове никогда не было источников пресной воды.

Во время раскопок на Березани археологи нашли развалины храмов самого «крутого» древнегреческого героя Ахиллеса и главной олимпийской красавицы Афродиты.

Остатки древнегреческих храмов
Остатки древнегреческих храмов

Были найдены и ценные артефакты — от монет до надгробной плиты на месте захоронения некоего викинга по имени Карл. «Отметился» остров Березань и в большой литературе — как считают исследователи, именно он послужил прообразом острова Буяна в сказке Пушкина о царе Салтане.

Удобное местоположение Березани — как раз на пути «из варяг в греки» — позволило использовать его как место отдыха древних купцов. А через несколько столетий его стратегическое положение оценили турки, и построили здесь крепость. Правда, когда казаки отбили остров у басурман, крепость показалась потомкам Тараса Бульбы совершенно бесполезным сооружением, и они ее разрушили.

Турецкая крепость XVIII ст.

В марте 1906 года на острове был расстрелян лейтенант Шмидт, руководитель восстания на крейсере «Очаков».

Стена, у которой расстреляли лейтенанта Шмидта

Уже в советское время ему поставили грандиозный 15-метровый памятник, который по высоте превосходит даже местный маяк.

Памятник лейтенанту Шмидту

Сейчас Березань входит в состав Национального историко-археологического заповедника Украины «Ольвия».

Путешествием на этот остров редакция «Одесской жизни» отметила свое 12-летие, о чем мы напишем в следующем репортаже.

Фото: Марина Завгороднюк

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Ирина Сорокина
Ирина Сорокина
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