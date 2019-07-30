В Одесі на пляжі 13 станції Великого Фонтану не радять купатися

Наразі там очікують покращення санітарно-гігієнічних показників у морській воді.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області з посиланням на дослідження Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України у Facebook.

“За результатами лабораторного контролю, проведеного ДУ “Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України” зразки морської води, відібраної 20-22.07.2019 у контрольних точках на пляжі 13 ст. Великого Фонтану не відповідають нормативам за санітарно-мікробіологічними показниками. Рекомендуємо обмежити водокористування на даному пляжі до покращення санітарно-гігієнічних показників у морській воді”, – йдеться у повідомленні.

Безпечно купатися на пляжі можна буде лише після отримання задовільних результатів лабораторного контролю морської води. Відповідна інформація буде оприлюднена на офіційному сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Однак на інших пляжах зразки морської води відповідають нормативам за санітарно-мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками.

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує утриматись від купання в морській воді на пляжі 13… Опубліковано Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області Пʼятниця, 26 липня 2019 р.

Фото: odessa.travel