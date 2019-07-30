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Новости Одессы и Одесской области

Одесские каникулы Зеленского: пляж, ресторан и футбол

Одесские каникулы Зеленского: пляж, ресторан и футбол

Президент Украины Владимир Зеленский уже трижды посещал Одессу после своего избрания на пост.
В минувшие выходные он удивил тем, что основное время визита в город потратил на развлекательные мероприятия.

Президент прилетел в Одессу эконом-классом и активно фотографировался с детьми.

Он посетил концерт своего бывшего проекта “Лига смеха”. Концерт проходил на морвокзале, а Владимир Зеленский сидел в первом ряду. Однако зрителей пропускали через металлоискатели, отбирали даже пластиковые бутылки и стаканчики.

Кроме того, Владимир Зеленский сходил на одесский пляж вместе с главой офиса президента Андреем Богданом.

При этом президент сам выложил фотографию с пляжа на своей странице в Facebook и поделился впечатлениями: “Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж – через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных”.

Владимира Зеленского также заметили на футбольном матче за Суперкубок Украины.

Кроме этих развлечений, президент успел зайти в популярный ресторан одесской кухни. Он с радостью сфотографировался с персоналом ресторана.

Известный ресторатор Савва Либкин выложил эту фотографию на своей странице в Facebook. «Сегодня наш ресторан со своей семьёй посетил Владимир Зеленский. Президент остался в восторге от классической одесской кухни и от душевного дачного гостеприимства. Владимир Александрович, ждём Вас в гости снова!», – написал Савва Либкин.

Такой образ жизни главы государства непривычен для украинцев — многие умиляются и радуются, что в стране появился президент, «близкий к народу». Однако в его адрес появилось и много критики за безделье в сложный для Украины период. Жители Одессы возмущены тем, что из-за присутствия президента сложно было проехать по городу, а мероприятия, которые он посещал, сопровождались усиленными мерами безопасности.

Фото: Владимир Зеленский, Савва Либкин, Думская, Oblvesti

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