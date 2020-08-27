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Одесский Зал славы: Петр Меликишвили – выдающийся химик

Одесский Зал славы: Петр Меликишвили – выдающийся химик

Знакомим вас со знаменитыми деятелями Одессы.

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Петр Меликишвили был родом из Грузии, но в истории нашего города он запомнился как ученый-химик и основатель научной школы одесских химиков. В Одессе Петр Григорьевич руководил студенческим практикумом и выполнил небольшой цикл научных химических исследований. В 1885 году он защитил докторскую диссертацию по химии и начал выступать с лекциями.

С 1906 по 1917 год Петр Григорьевич был одним из активнейших в Одессе поборников высшего женского образования, руководителем химической лаборатории и профессором химии на Одесских высших женских курсах. Также Меликишвили занимался изучением истории, литературы и искусства разных стран.

Напомним, мы писали о  таких деятелях Одессы как Влас ДорошевичЛидия МациевскаяВладимир ФилатовФедор ГроссГригорий ВейнштейнАлександр ТомсонМоисей Замечек, Сергей Снегов, Александр Грушевский.

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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