Одесский Зал Славы: Моисей Замечек – хранитель одесской архитектуры

Моисей Замечек — известный одесский архитектор, педагог и профессор. Родился в 1880 году в Петербурге, но художественное образование получил в Одессе. В 1918 году окончательно переехав в Одессу, он начал работать в Комитете охраны памятников искусства и старины.

Замечек участвовал в реконструкции городских скверов, размещал в них скульптуры, а с 1922 по 1927 год работал над созданием Музея старой Одессы, в котором экспонировались собранные им материалы по истории архитектуры города и его окрестностей. Параллельно занимался преподавательской деятельностью. Во время Второй мировой войны Моисей Замечек работал над реставрацией поврежденных и разрушенных зданий Южной Пальмиры, был автором ряда проектов жилых зданий в Бессарабии.