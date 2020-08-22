Одесский Зал славы: Александр Грушевский – историк и просветитель

Александр Грушевский был родным братом выдающегося украинского историка и общественно деятеля Михаила Грушевского. Он также активно занимался изучение истории, принимал участие в научных и общественных организациях. Наиболее яркой страницей в биографии Александра Грушевского является жизнь в Одессе — с конца 1906 по 1908 год. Здесь он был избран приват-доцентом кафедры русской истории Новороссийского университета, где он читал курсы по всемирной истории, а также вел практические занятия. Кроме того, с небольшой группой студентов он устраивал беседы на дому и в украинском обществе «Просвіта». Помимо педагогической деятельности, Грушевский активно занимался написанием научных статей на историческую, этнографическую и литературоведческую тематику.