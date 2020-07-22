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Одесский Зал славы: Влас Дорошевич – лучший фельетонист XIX-XX века

Одесский Зал славы: Влас Дорошевич – лучший фельетонист XIX-XX века

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Влас ДорошевичИзвестность к Власу Михайловичу Дорошевичу пришла еще в 1890-х годах, когда он начал работать в одесских газетах.

Журналист и, по совместительству, театральный критик, обратил на себя внимание одесситов благодаря остроумным и хлестким фельетонам на волнующие их темы. Особенностью в статьях Дорошевича была «короткая строчка» — стиль афористической фразы (сжато, емко и лаконично).

Интересно, что известный публицист не только писал сатирические рассказы. В 1897 году Влас Дорошевич отправился на Восток, где исследовал нравы местных народов. В выпущенных позже очерках он познакомил своих читателей с преданиями и устным творчеством жителей Сахалина, Индии, Китая и Японии.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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