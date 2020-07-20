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Одесский Зал славы: Лидия Мациевская – актриса, ставшая народной любимицей

Одесский Зал славы: Лидия Мациевская – актриса, ставшая народной любимицей

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Одесская актриса Лидия Владимировна Мациевская родилась в 1889 году в семье киевского священника. После смерти отца ее опекуном был украинский театральный деятель Марко Кропивницкий.

В семнадцать лет Лидия переехала жить в Одессу. Здесь девушка устроилась работать преподавателем в местную еврейскую гимназию, а позже поступила в Одесскую консерваторию на вокал. Однако доучиться ей не удалось. В годы Первой мировой войны Лидия, чтобы поднять воинственный дух солдат, начала выступать для них с концертами. В скором времени Мациевская стала поистине народной любимицей и каждое ее выступление сопровождалось неизменным успехом.

За свою жизнь народная любимица сделала немало полезного для культурного развития города. В 1925 году Лидия Мациевская была одним из инициаторов создания в Одессе украинского театра, а позже приняла участие в открытии Дома актера.

Фото: Всемирный клуб одесситов

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