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Одесский Зал Славы: Владимир Филатов – лучший врач-офтальмолог

Одесский Зал Славы: Владимир Филатов – лучший врач-офтальмолог

Академик, хирург и офтальмолог Владимир Филатов стал одним из самых уважаемых граждан Одессы и навсегда вошел в историю нашего города.

Еще с детства будущий корифей медицины учился врачеванию у отца и дяди, которые были земскими врачами. Однако с 1903 года и до последних дней жизни медицинская и научная деятельность Владимира Филатова была связана с Южной Пальмирой. Здесь он защитил докторскую диссертацию, стал профессором и разработал на практике уникальную методику лечения глазных болезней. В 1939 году Филатов открыл в Одессе Институт глазных болезней.

Интересно, что Владимир Филатов был не только ученым и врачом — он занимался общественной и политической деятельностью, а также писал стихи и увлекался живописью.

По материалам Одесского биографического справочника «Они оставили след в истории Одессы»

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