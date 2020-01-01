Одесский зал славы: Федор Гросс – художник с одесской душой

Мы продолжаем публиковать материалы из серии “Одесский зал славы” и знакомить вас с нашими знаменитыми земляками. Сегодня расскажем о художнике, который хоть и не родился в Одессе, но жил и творил здесь.

Живописец и график Федор Гросс учился художественному мастерству у своего отца, выходца из немецкой колонии, проживавшего в Симферополе.

Будучи еще студентом, Федор часто разъезжал по Крымскому полуострову, делая зарисовки местных пейзажей. В 1847 году, когда художнику исполнилось 25 лет, он переехал жить в Одессу.

Городские пейзажи Федора Гросса покорили одесситов, мастер сразу же получил признание, а его работы стали пользоваться популярностью.

За картину «Бомбардировка Одессы англо-французским флотом 10 апреля 1854 года» князь Константин Николаевич одарил художника бриллиантовым перстнем.

Фото: Википедия

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