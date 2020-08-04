Одесский Зал Славы: Александр Томсон – выдающийся исследователь украинской фонетики

Лингвист Александр Томсон посвятил 35 лет своей научной и педагогической деятельности Новороссийскому университету. В нем он организовал первый в Российской империи кабинет экспериментальной фонетики. Фонетика для Александра Ивановича стала любимым занятием, при этом особое внимание он уделял акустике.

Из-под пера Томсона вышло более пятидесяти научных работ, некоторые из них остаются актуальными до сих пор. В 1906 году одессит опубликовал капитальный труд «Общее языкознание». Несколько статей он посвятил украинской фонетике. Александр Томсон также выпустил научные труды по общему и сравнительному языкознанию, санскриту, армянскому языку, исторической фонетике и славянским языкам.

Напомним, мы писали о таких деятелях Одессы как Влас Дорошевич, Лидия Мациевская, Владимир Филатов, Федор Гросс, Григорий Вейнштейн.