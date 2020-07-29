Одесский Зал славы: Григорий Вейнштейн – новатор мукомольной промышленности

Григорий Вейнштейн был почетным гражданином Одессы, инженером-технологом и общественным деятелем. Родился он в 1860 году в Херсоне в семье промышленников, основавших в 1844 году торговый дом «Братья Вейнштейн».

В 1866 году семейство переехало в Одессу. Здесь Григорий Эммануилович принялся за руководство мукомольной фирмой отца. На ней была построена первая паровая мельница в Одессе, вошедшая в число лучших технологий мира. Мельница выдавала муку высшего сорта, значительная часть которой шла на экспорт за границу. В начале ХХ века Григорий Вейнштейн открывает Одесскую школу мукомолов. Он также содействует организации первой в Российской империи химической и радиологической лаборатории и создает ряд благотворительных сообществ для нуждающихся.

Напомним, мы писали о таких деятелях Одессы как Влас Дорошевич, Лидия Мациевская, Владимир Филатов, Федор Гросс.

Фото: Одесский биографический справочник