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Одесский Зал славы: Григорий Вейнштейн – новатор мукомольной промышленности

Одесский Зал славы: Григорий Вейнштейн – новатор мукомольной промышленности

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Григорий Вейнштейн был почетным гражданином Одессы, инженером-технологом и общественным деятелем. Родился он в 1860 году в Херсоне в семье промышленников, основавших в 1844 году торговый дом «Братья Вейнштейн».

В 1866 году семейство переехало в Одессу. Здесь Григорий Эммануилович принялся за руководство мукомольной фирмой отца. На ней была построена первая паровая мельница в Одессе, вошедшая в число лучших технологий мира. Мельница выдавала муку высшего сорта, значительная часть которой шла на экспорт за границу. В начале ХХ века Григорий Вейнштейн открывает Одесскую школу мукомолов. Он также содействует организации первой в Российской империи химической и радиологической лаборатории и создает ряд благотворительных сообществ для нуждающихся.

Напомним, мы писали о  таких деятелях Одессы как Влас Дорошевич, Лидия Мациевская, Владимир Филатов, Федор Гросс.

Фото: Одесский биографический справочник

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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