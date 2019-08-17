Одесский зал славы: кого из талантливых одесситов вы знаете?

Наш город дал миру множество талантов в области искусства, спорта и науки. Однако имена многих из них мало кому известны. А ведь среди них были те, кто первым осуществил самые невероятные идеи, спас мир от страшных заболеваний или совершил серьезные открытия.

Михаил Вайнберг: создал сыворотку против газовой гангрены

Михаил Вайнберг окончил физико-математический факультет Новороссийского университета и медицинский факультет Сорбонны. Его пригласили на работу в Пастеровский институт, где он работал под руководством Мечникова, а затем стал заниматься анаэробными инфекциями.

Когда началась Первая мировая война, стал работать в военных госпиталях, изучая возбудителей этих инфекций. Он открыл возбудителя газовой гангрены, и уже через год предложил сыворотку против этого заболевания. Этой сывороткой он занимался всю жизнь, улучшая ее качество. Написал несколько работ на эту тему, а его книга «Анаэробные микробы» стала настольной книгой для микробиологов. Был принят во Французскую медицинскую академию.

Владимир Цесевич: начал строить телескопы

Родился Владимир Цесевич в Киеве, в артистической семье, но по стопам родителей не пошел — стал астрономом. В конце войны профессор Цесевич заведовал кафедрой астрономии Одесского университета и университетской обсерваторией.

Ученый занимался изучением переменных звезд и сформировал научную школу в этой отрасли. Он первым начал наблюдать изменения блеска искусственных спутников Земли, высказав идею, что для изучения верхних слоев атмосферы можно использовать результаты наблюдений за спутниками. Кроме того, ученый организовал систематическое фотографирование неба с помощью специальных астрографов, а также наблюдения за метеорами. По инициативе Цесевича была создана Всесоюзная служба болидов и одесская лаборатория телескопостроения.