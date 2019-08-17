Правоохранители рассматривают три версии пожара в одесском отеле

В Национальной полиции назвали три версии причин возникновения масштабного пожара в одесской гостинице “Токио Стар”, который унес жизни восьми человек.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Наиболее вероятной причиной пожара является нарушение требований пожарной безопасности. Однако рассматриваются и другие две версии: поджог с целью сокрытия возможного убийства и неосторожное обращение с огнем.

«Расследование этого дела взято под личный контроль министра внутренних дел и главы Нацполиции. Сейчас следователями проводятся все необходимые меры установления причины трагедии и лиц, которые в ней виновны», – подчеркнул начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

По факту пожара в гостинице “Токио Стар” возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 270 (нарушение требований пожарной безопасности) УКУ.

“Токио Стар” была одной из самых дешевых в Одессе гостиниц. Ее открыли в здании бывшего трамвайного депо.