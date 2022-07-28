Новости Одессы и Одесской области

В Одессе запустили трамвай «Север – Юг»: перечень остановок (видео)

В Одессе запустили трамвай «Север – Юг»: перечень остановок (видео)

Сегодня, в четверг, 28 июля 2022, в Одессе запустили трамвайный маршрут «Север – Юг». Теперь жители поселка Котовского, Лузановки, Пересыпи смогут добраться до центральной части города на трамвае №7. Он будет курсировать от улицы Паустовского до Старосенной площади.

Небольшой видеорепортаж со Старосенной площади опубликовал Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно».

Первый этап проекта «Север – Юг» реализован

«Очень символично, что это происходит в День украинской государственности. Несмотря на активные боевые деяния и ракетные удары. Несмотря на восемь лет войны на Востоке страны. Это еще раз демонстрирует характер нашей нации и доказывает связь между поколениями: мы хотим жить свободно, жить богато, в красоте и комфорте. И за эти ценности мы боремся»,

– заявил по этому поводу мэр Одессы Геннадий Труханов.

Отметил, что это первый этап запуска данного маршрута: в дальнейшем его планируется продлить до улицы Архитекторской, связав таким образом Суворовский и Киевский районы города.

Как отмечают в мэрии, технически для этого все готово, но поскольку маршрут достаточно большой, нужно некоторое время, чтобы разработать новую логистику: расписание движения, интервал и прочее.

Маршрут «Север – Юг»: какие остановки будет делать трамвай №7?

А на коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс» рассказали немного технических подробностей обновленного маршрута №7:

  • протяженность маршрута – 36 километров;
  • количество вагонов на маршруте – 27;
  • интервал движения – 5-6 минут.

Кроме того, транспортники обнародовали подробный перечень остановок трамвайного маршрута №7:

трамвай Север-Юг - остановки

Как сообщалось ранее, с запуском в Одессе маршрута «Север – Юг» пассажиры смогут без пересадок добраться на электротранспорте с Котовского на Таирова через центр города.

В КП «Одесгорэлектротранс» сообщали, что в полном объеме маршрут «Север – Юг» заработает к середине августа.

Также «Одесская Жизнь» сообщала, что трамваи с поселка Котовского будут ходить до железнодорожного вокзала.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить