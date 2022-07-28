В Одессе запустили трамвай «Север – Юг»: перечень остановок (видео)

Сегодня, в четверг, 28 июля 2022, в Одессе запустили трамвайный маршрут «Север – Юг». Теперь жители поселка Котовского, Лузановки, Пересыпи смогут добраться до центральной части города на трамвае №7. Он будет курсировать от улицы Паустовского до Старосенной площади.

Небольшой видеорепортаж со Старосенной площади опубликовал Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно».

Первый этап проекта «Север – Юг» реализован

«Очень символично, что это происходит в День украинской государственности. Несмотря на активные боевые деяния и ракетные удары. Несмотря на восемь лет войны на Востоке страны. Это еще раз демонстрирует характер нашей нации и доказывает связь между поколениями: мы хотим жить свободно, жить богато, в красоте и комфорте. И за эти ценности мы боремся»,

– заявил по этому поводу мэр Одессы Геннадий Труханов.

Отметил, что это первый этап запуска данного маршрута: в дальнейшем его планируется продлить до улицы Архитекторской, связав таким образом Суворовский и Киевский районы города.

Как отмечают в мэрии, технически для этого все готово, но поскольку маршрут достаточно большой, нужно некоторое время, чтобы разработать новую логистику: расписание движения, интервал и прочее.

Маршрут «Север – Юг»: какие остановки будет делать трамвай №7?

А на коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс» рассказали немного технических подробностей обновленного маршрута №7:

протяженность маршрута – 36 километров;

количество вагонов на маршруте – 27;

интервал движения – 5-6 минут.

Кроме того, транспортники обнародовали подробный перечень остановок трамвайного маршрута №7:

Как сообщалось ранее, с запуском в Одессе маршрута «Север – Юг» пассажиры смогут без пересадок добраться на электротранспорте с Котовского на Таирова через центр города.

В КП «Одесгорэлектротранс» сообщали, что в полном объеме маршрут «Север – Юг» заработает к середине августа.

Также «Одесская Жизнь» сообщала, что трамваи с поселка Котовского будут ходить до железнодорожного вокзала.