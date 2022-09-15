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Из-за нового трамвая с Котовского на Таирова возникли транспортные проблемы

Из-за нового трамвая с Котовского на Таирова возникли транспортные проблемы

Черноморку с остальным городом связывали трамваи №3 и №27. В связи с запуском нового маршрута 3-й трамвай отменили, а 27-й ходит очень редко. Людям теперь тяжело добираться в город и из города.

Об этом стало известно из сообщения facebook-группе «Центр инициатив Черноморки».

Там сказано, что отменён трамвайный маршрут №3. Теперь жители Черноморки располагают только трамвайным маршрутом №27, но ходит он с интервалом в 27-33 минуты. 

Отмечается, что этот вопрос стоит достаточно остро, ведь добраться из города или в город уже не будет легко, как раньше.

Поэтому представители инициативной группы готовят обращение в Одесский городской совет и на депутатскую комиссию по городскому транспорту по вопросу увеличения периодичности трамвайных маршрутов или продления маршрута Север-Юг до Люстдорфа. 

В тоже время а специализированном издании пассажирский транспорт отмечают, что городские власти в курсе возникшей проблемы. Сейчас ищутся пути ее решения.

Маршрут №3, ходивший в Черноморку сейчас временно закрыли из-за чрезмерного дублирования трамвайного движения по Люстдорфской дороге и ул. Водопроводной, а еще потому что вагоны с него переведены для обслуживания маршрута №7.

Вагонов не хватает потому что из-за войны не провели закупку 12 новых трамваев.

Одновременно продолжает работать маршрут №27, курсирующий от Старосенной площади через Люстдорф до Рыбного порта, но по техническим причинам выпуск на него ограничен. 

В публикации Пассажирского транспорта сказано, что мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что после изучения пассажиропотока для Люстдорфа обещают произвести какие-либо изменения в схеме маршрутов трамвая.

Напомним, что с понедельника, 12 сентября, в Одессе заработал самый длинный трамвайный маршрут в Украине №7, который связал между собой жилмассивы Котовского и Таирова.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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