Трамвай «Север-Юг»: что думают о новом маршруте одесситы (видео)

В Одессе завершили первый этап проекта «Север-Юг» – трамвайный маршрут, который должен связать Киевский и Суворовский районы города. С конца июля до поселка Котовского уже можно добраться на седьмом трамвае, но пока он следует только до Старосенной площади.

Проект разрабатывали пять лет. Сейчас продолжительность беспересадочного маршрута – 18 км, но в будущем он будет продлен еще на 16 км – до жилмассива Таирова.

«Одесская жизнь» поинтересовалась у пассажиров трамвая «Север-Юг» их мнением о новом маршруте.

Большинство пассажиров оценивают новый маршрут положительно.

– Когда трамвай ходил к Пересыпскому мосту, тоже было хорошо, но сейчас, от вокзала, стало еще лучше. У меня дети живут на поселке Котовского. Я доезжаю на Бочарова за полтора часа примерно, – говорит одна из пассажирок.

Другая одесситка отмечает, что теперь гораздо удобнее добираться домой до комендантского часа.

– До того, как пустили седьмой трамвай, были большие проблемы, особенно когда маршрутки практически не ходили. Это было в коронавирус и в комендантский час. Сейчас гораздо удобнее.

Многие пассажиры вспоминают, что разговоры о маршруте «Север-Юг» шли очень долго. Пассажир преклонных лет говорит:

– Мы ждали уже лет десять этого «Север-Юга». Раньше я доезжал на «семерке» или «единице» до Пересыпского моста, а затем на «тройке» до вокзала. Надо было ехать почти два часа, а так сел себе, в окошко смотришь – и все. Теперь я доезжаю через 40 минут.

Но нашлись и те, кто не уверен, что этот маршрут будет работать долго.

– Чиновникам наверняка это неудобно. Они вскоре снова разделят маршрут, потому что нужно деньги собирать. У них только баксы в голове, больше ничего. Двумя-тремя видами транспорта же интереснее добираться, чем одним. Развлекаешься, понимаете, развлекаешь нашу власть. Этот трамвай нужно было запустить еще 20 лет назад, но это никому было не интересно, – считает еще один из пассажиров.

В общем, одесситы не видят в новом маршруте каких-то особых минусов. Но некоторых людей беспокоит возраст подвижного состава.

– Минус в том, что сейчас еще ходит часть старого транспорта, но он обновляется. Мы очень надеемся, что на маршруте будет больше новых одесских трамваев. Их выпускают все больше и больше, двойные и тройные трамваи очень хорошие, нам очень нравится в них ездить, – говорит еще один из пассажиров.

Напомним, 28 июля в Одессе запустили трамвайный маршрут «Север – Юг». Теперь жители поселка Котовского, Лузановки, Пересыпи смогут добраться до центральной части города на трамвае №7. Он будет курсировать от улицы Паустовского до Старосенной площади.