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Одесский Интернациональный, он же Занделовский: переулок, где остановилось время (фото)

Одесский Интернациональный, он же Занделовский: переулок, где остановилось время (фото)

Одесские улицы-переулки умудряются преображаться так быстро, что порой рот открывается: еще вчера здесь не было этого дома, а он уже заселен, и новехонький (опять же!) супермаркет вовсю атакуется новопоселенцами. Поэтому каждый уголок города, в который словно не успела еще заглянуть современность, становится редкостью-раритетом.

По старинке

А если речь идет не об уголке, а целом переулке, который словно замер, спрятался, не желая вводить с свой сегодняшний день новострои и прочие современные преображения?

Мы на Молдаванке, которая, кстати, активно застраивается, и одно- двухэтажные дома давно благополучно соседствуют с высотками. Но переулок с названием Интернациональный умудрился остаться и с прежним названием, и с прежним «внешним видом». Кажется, здесь остановилось время, и тема «Одесса патриархальная» расцветает во всей красе.

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Название «Интернациональный» красуется практически на всех домах переулка, протянувшегося от улицы Заньковецкой до Мельницкой. Когда-то давно он даже именовался Украинским. Но местные жители по старинке называют его Занделовским, как, впрочем, и не только те, кто здесь живет.

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Почему Занделовский? Купцы Занделовы владели многими участками на Молдаванке (и не только) в Одессе и конкретно в этом переулке. Вот от «хозяев» и пошло.

Знакомьтесь: старая одесскость

Кажется, здесь всегда тихо. А еще такое количество деревьев-кустарников, просто проросшей травы-зелени, что «утопает в зелени» – это как раз о нашем Интернациональном переулке. Если к этому добавить тот факт, что практически рядом с каждыми воротами в переулке имеется свой полудикий палисадничек, порой с довольно причудливыми цветами, то сразу становится понятно, что урбанистические картинки миллионного города могут быть самыми неожиданными.

Это «незнакомая» Одесса – притом, что вся старая одесскость собрана именно здесь, в притихшем переулке вне времени.

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Ни одного магазина-лавки, любой иной торговой точки вы здесь не встретите. Здесь надо изучать ворота, балконы и дорожное покрытие.

Старая брусчатка сочетается с «древним» мощением, остатки асфальта и куски современной плитки будут встречаться вам на каждом шагу, равно как и места с «голой» землей.

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Ну а если время в очередной раз сорвет со своего места весь этот «микс», то будет пристроен в качестве «украшения»-обрамления у какого-нибудь старого-старого дерева. В общем, все идет в ход в этом своеобразном музее под открытым небом в разделе «Одесса без перемен».

Поражают ворота и фонари

Ни тебе новостроев-бизнес-центров, ни бигбордов, ни зазывающих переливами красок стеклянных витрин! Зато почти каждые ворота настроят на удивительный лад: вы словно стали участником съемок фильма о «раньшей» непарадной Одессе.

О, эти ворота! Так и хочется прикоснуться пальцами к этой былой красоте, к дате «1883» и вензелем на одних из них, к облупившейся много-много-многослойной покраске на других (деревянных!). А еще – полюбоваться и поразиться: ну как время умудрилось сохранить эти старые фонари над входом в дом?! Да еще в рабочем состоянии!

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Наши штучки

И встретятся вам по дороге в этом переулке много всяких штучек – цветнички в старых автошинах, почти «живое» кресло никак не для отдыха, розовые кусты, очень уж своеобразные места для релакса и даже мини-огородики. Ну и старые балконы, конечно. Держатся!

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А вдоль переулка – современные авто, которые напомнят, что на дворе уже давно двадцать первый век, как бы ни старался Интернациональный, он же Занделовский переулок сохранить свою «неприкосновенность». Впрочем, и старое давно отжившее свое авто тоже встретится вам в этом музее: стоит себе в зарослях, как экспонат.

Вход во многие дома проходит через арки, арки часто – на подпорках. Понятие «фасады» здесь тоже имеет очень уж своеобразный «смысл». Через арку можно попасть в очередной классический одесский дворик: сохнущее белье, свои штучки-интересности.

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А спрятавшийся в тень занделовский красавец-кот выразит при вашем появлении легкое недовольство. Так, на всякий случай…

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