Одесситы спрашивают: зачем заключать новый коллективный договор с ЖКС?

От нашей читательницы мы получили письмо следующего содержания: «В последние несколько дней в нашем доме по улице Старопортофранковской активизировался ЖКС «Фонтанский». Они написали объявление о проведении собрания жильцов дома, где мы должны подписать с ними новый договор. Помогите разобраться, зачем необходим данный договор? Что будет если его не заключать? Разъясните, на какие важные моменты в договоре необходимо обратить внимание?».
Договор – не приговор
Ранее договоры на обслуживание многоквартирного дома заключались между балансодержателем (районная администрация) и управляющей компанией, которую по своему усмотрению выбирал муниципалитет. В связи с окончанием срока действия этих договоров, управители (в том числе и ЖКСы) должны перезаключить их. По закону №2189-VIII*, управление многоквартирным домом осуществляется его собственниками. А это значит, что именно жильцы должны определиться с формой управления и заключить договор с теми, кто будет «хозяйничать» в их доме.
По мнению Президента Ассоциации ОСМД, эксперта по развитию жилищного сектора и юриста Станислава Дроганова, управляющие компании активизировались еще из-за угрозы отключений многоквартирных домов от коммунальных услуг.
– Они давно уже суетятся. Сейчас на них обратили внимание, потому как без договоров горгаз в других регионах отключал дома. А самим поставщикам коммунальных услуг необходимо, чтоб с ними заключили договоры, иначе им придется самостоятельно вести учёт каждой квартиры отдельно, – поясняет эксперт.
При этом, жильцы многоквартирного дома могут заключить новый договор с любой управляющей компанией на свой выбор.
Выбираем ответственного
Также Законом №2189-VIII ввели понятия «индивидуального» и «коллективного» договоров о предоставлении коммунальных или жилищных услуг. С управляющей компанией или ЖКС вы сможете подписать только коллективный договор. Он заключается между исполнителем услуги и уполномоченным лицом от имени всех совладельцев дома, поскольку в многоквартирном доме не возможно выделить имущество, за которое будет отвечать конкретный собственник жилья. То есть, не отдельные договоры между каждым отдельным совладельцем и исполнителем, а один договор на всех владельцев квартир дома.
Уполномоченное лицо выбирают на общем собрании совладельцев многоквартирного дома*. Для решения необходимо более 50% голосов. Далее уполномоченное лицо подписывает договор с управляющей компанией или ЖКСом.
На что обратить внимание?
По закону, в договоре о предоставлении коммунальной услуги должны быть указаны:
- перечень услуг;
- цена;
- порядок оплаты;
- требования к качеству услуг;
- права и обязанности сторон;
- ответственность сторон за нарушение договора;
- порядок и условия внесения изменений в договор, в том числе по цене услуги;
- срок действия договора, порядок и условия его продления и расторжения.
Что входит в «жилищные услуги»?
- содержание общего имущества многоквартирного дома (далее – МД), в том числе уборка внутридомовых помещений и придомовой территории, выполнение санитарно-технических работ, обслуживание внутридомовых систем (кроме систем, которые обслуживает поставщик услуг), содержание лифтов и так далее;
- покупка электрической энергии для функционирования общего имущества МД;
- текущий ремонт общего имущества МД.
Заключить новый договор должны все
Согласно закону №2189-VIII, жильцы многоквартирных домов должны выбрать одну из трех форм управления домом. Если этого не сделать, в худшем случае, дом начнут последовательно отключать от всех коммунальных услуг.
Или же, по тому же закону, «если в доме нет ОСМД, и совладельцы не проявляют инициативы по найму управляющего, то его по соответствующему обращению совладельцев должен назначить муниципалитет на основе конкурса, а договор с управляющим подпишет уполномоченное лицо органа местного самоуправления».
*Закон Украины №2189-VIII «Про жилищно-коммунальные услуги» от 9 ноября 2017 (в редакции от 9 июня 2018 года).
*Приказ министерства развития общин и территорий Украины №203 «Об утверждении формы протокола собрания совладельцев многоквартирного дома» от 25 августа 2015 года.
Фото: promin.cv.ua
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