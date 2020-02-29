Одесситы спрашивают: зачем заключать новый коллективный договор с ЖКС?

От нашей читательницы мы получили письмо следующего содержания: «В последние несколько дней в нашем доме по улице Старопортофранковской активизировался ЖКС «Фонтанский». Они написали объявление о проведении собрания жильцов дома, где мы должны подписать с ними новый договор. Помогите разобраться, зачем необходим данный договор? Что будет если его не заключать? Разъясните, на какие важные моменты в договоре необходимо обратить внимание?».

Договор – не приговор

Ранее договоры на обслуживание многоквартирного дома заключались между балансодержателем (районная администрация) и управляющей компанией, которую по своему усмотрению выбирал муниципалитет. В связи с окончанием срока действия этих договоров, управители (в том числе и ЖКСы) должны перезаключить их. По закону №2189-VIII*, управление многоквартирным домом осуществляется его собственниками. А это значит, что именно жильцы должны определиться с формой управления и заключить договор с теми, кто будет «хозяйничать» в их доме.

По мнению Президента Ассоциации ОСМД, эксперта по развитию жилищного сектора и юриста Станислава Дроганова, управляющие компании активизировались еще из-за угрозы отключений многоквартирных домов от коммунальных услуг.

– Они давно уже суетятся. Сейчас на них обратили внимание, потому как без договоров горгаз в других регионах отключал дома. А самим поставщикам коммунальных услуг необходимо, чтоб с ними заключили договоры, иначе им придется самостоятельно вести учёт каждой квартиры отдельно, – поясняет эксперт.

При этом, жильцы многоквартирного дома могут заключить новый договор с любой управляющей компанией на свой выбор.

Выбираем ответственного

Также Законом №2189-VIII ввели понятия «индивидуального» и «коллективного» договоров о предоставлении коммунальных или жилищных услуг. С управляющей компанией или ЖКС вы сможете подписать только коллективный договор. Он заключается между исполнителем услуги и уполномоченным лицом от имени всех совладельцев дома, поскольку в многоквартирном доме не возможно выделить имущество, за которое будет отвечать конкретный собственник жилья. То есть, не отдельные договоры между каждым отдельным совладельцем и исполнителем, а один договор на всех владельцев квартир дома.

Уполномоченное лицо выбирают на общем собрании совладельцев многоквартирного дома*. Для решения необходимо более 50% голосов. Далее уполномоченное лицо подписывает договор с управляющей компанией или ЖКСом.

На что обратить внимание?

По закону, в договоре о предоставлении коммунальной услуги должны быть указаны:

перечень услуг;

цена;

порядок оплаты;

требования к качеству услуг;

права и обязанности сторон;

ответственность сторон за нарушение договора;

порядок и условия внесения изменений в договор, в том числе по цене услуги;

срок действия договора, порядок и условия его продления и расторжения.

Что входит в «жилищные услуги»?

содержание общего имущества многоквартирного дома (далее – МД), в том числе уборка внутридомовых помещений и придомовой территории, выполнение санитарно-технических работ, обслуживание внутридомовых систем (кроме систем, которые обслуживает поставщик услуг), содержание лифтов и так далее;

покупка электрической энергии для функционирования общего имущества МД;



текущий ремонт общего имущества МД.

Заключить новый договор должны все

Согласно закону №2189-VIII, жильцы многоквартирных домов должны выбрать одну из трех форм управления домом. Если этого не сделать, в худшем случае, дом начнут последовательно отключать от всех коммунальных услуг.

Или же, по тому же закону, «если в доме нет ОСМД, и совладельцы не проявляют инициативы по найму управляющего, то его по соответствующему обращению совладельцев должен назначить муниципалитет на основе конкурса, а договор с управляющим подпишет уполномоченное лицо органа местного самоуправления».

*Закон Украины №2189-VIII «Про жилищно-коммунальные услуги» от 9 ноября 2017 (в редакции от 9 июня 2018 года).

*Приказ министерства развития общин и территорий Украины №203 «Об утверждении формы протокола собрания совладельцев многоквартирного дома» от 25 августа 2015 года.

Фото: promin.cv.ua

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