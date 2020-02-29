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Новости Одессы и Одесской области

Як одеських поліцейських навчали колеги з Канади (фото)

Як одеських поліцейських навчали колеги з Канади (фото)

Одеські поліцейські переймають досвід канадських колег у розслідуванні кримінальних правопорушень.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Вчора, 28 лютого, перша група поліцейських з підрозділів превентивної діяльності, слідчих та патрульних отримала сертифікати про успішне закінчення курсу «Вступ до кримінальних розслідувань», який в рамках співпраці з Нацполіцією проводили представники Канадської поліцейської місії в Україні.

З канадськими інструкторами Стівеном Роуз та Мелані Ріопель поліцейські вивчили світові техніки розслідування злочинів та нові підходи щодо взаємодії між підрозділами.

Вивчений матеріал правоохоронці закріпили на практиці, відпрацювавши сценарії, максимально наближені до реальних, в ході яких кожен з учасників виконав свою персональну роль і функцію в тісній взаємодії один з одним.

Фото: ГУНП

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