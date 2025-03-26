Об этом заявили в Белом доме по итогам переговоров между странами в Саудовской Аравии, передает Sky News.

«Соединенные Штаты и Россия договорились обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море», — говорится в заявлении.

Кроме того, США и Россия договорились о мерах, которые запрещают удары по энергетической инфраструктуре РФ и Украины.

Также Вашингтон поможет восстановить доступ РФ к мировым рынкам для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.

«США будут способствовать восстановлению доступа России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снижению стоимости морского страхования, а также расширению доступа к портам и платежным системам для таких транзакций», — подчеркнули в заявлении.

Заявление Трампа по итогам переговоров

Соединенные Штаты Америки достигли значительного прогресса в урегулировании войны в Украине и ведут глубокие дискуссии с Москвой и Киевом. Об этом во время пресс-конференции заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, РФ и Украина договорятся о прекращении огня на море, а другие страны будут привлечены к процессу мониторинга его выполнения.

Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит просьбу российской стороны об ослаблении американских санкций:

«У нас продолжаются глубокие дискуссии с Россией и Украиной. И я бы сказал, что все хорошо, но это ситуация, которой не должно быть никогда. Это все, что я могу сообщить. Но очень большие и детальные разговоры происходят сейчас с обеими сторонами».

На вопрос, как будет выглядеть соглашение о прекращении огня и кто будет в нем участвовать, президент США сказал, что между странами существует огромная вражда, поскольку «они договорились о чем-то, и это соглашение было нарушено».

«Как вы, наверное, уже поняли, ненависти очень много. И это дает нам возможность собраться вместе, стать посредниками, арбитрами и посмотреть, сможем ли мы остановить это. И я думаю, что так и будет. Это будет остановлено», — добавил он.

Когда заработает перемирие

О паузе в ударах на море и по объектам энергетики сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube-канале офиса президента.

По словам президента, есть четкие договоренности по четырем пунктам, но отличается позиция Киева и Москвы по пятому пункту (так называемому стейтменту). Что касается начала перемирия, то оно начнется после публичного выступления Вашингтона.

«Когда Вашингтон выйдет с двумя стейтментами, то тишина на воде и по энергетике должна заработать, по их мнению», — сообщил Зеленский, отметив, что все зависит от команд военным.

Что означает перемирие в море для Украины

Для Украины перемирие в море – это прежде всего прекращение обстрелов портовой инфраструктуры. В то же время, пока не известно, каким его видит Россия.

Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

“Для нас перемирие на море — это прекращение обстрелов портовой инфраструктуры Украины. Это для нас, мы это видим так. Что в это вкладывает Россия, конечно, догадаться нетрудно, но в любом случае надо читать конечный документ, тогда можно будет делать уже какие-то выводы”, — сказал Дмитрий Плетенчук.

Он также обратил внимание, что россияне с моря запускают по Украине свои крылатые ракеты «Калибр». С начала года враг применял их уже три раза.

«Сказать, что это было удачное применение, например, я не могу», — отметил Плетенчук.

При этом россияне запускают по Украине с территории временно оккупированного Крыма ракеты «Искандер», а также дроны-камикадзе «Шахед».

«Да, они заходят с моря, мы их встречаем с моря. Но это морская компонента или нет. Ракеты, которые они запускают с самолетов из акватории Черного моря, является ли это частью перемирия на море», — добавил он.

Разные трактовки соглашения в Эр-Рияде

25 марта США, Украина и Россия опубликовали заявления по итогам переговоров в Эр-Рияде. Три текста в целом схожи, но разнятся в деталях. Все три страны написали о российско-украинском перемирии на Черном море, запрете со стороны Москвы и Киева на удары по объектам энергетики и готовности к дальнейшим переговорам.

В Москве сообщили, что прекращение огня на море вступит в силу только после снятия санкций с РФ в сфере производства и торговли продовольствием и удобрениями.

Дональд Трамп в ответ на вопрос о требованиях РФ снять санкции ответил: «Мы посмотрим на них и подумаем обо всех них прямо сейчас. Там около пяти-шести условий. Мы посмотрим на все них».

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