Напомним, решение об установлении монумента в честь Леси Украинки комиссия по культуре, туризму и международным отношениям одобрила еще весной. В качестве места установки предлагались парк Космонавтов, проспект Героев (бывший Александровский) и Парк Шевченко.

Члены историко-топонимической комиссии доложили депутатам горсовета, что место для памятника Лесе Украинке в Парке Шевченко не подходит. Поскольку поблизости находится подземный туалет, а над ним сейчас строят кафе.

«Место в парке Шевченко не идеальное. Предлагалось место возле Ланжероновской арки. Есть положительные черты и отрицательные. Там рядом подземный туалет был, который выкуплен, и на его месте планировалось кафе. Будет кафе, не будет, будет удобно рядом с памятником кафе, как это будет… Очень близко памятник к этому зданию», — доложил член историко-топонимической комиссии.

Поэтому сейчас избранники планируют установить монумент в сквере Космонавтов вблизи храма ПЦУ, который будут возводить на месте уже существующего здания.

Ранее «Одесская жизнь» поинтересовалась у одесситов, нужен ли памятник Лесе Украинке в Одессе и где он должен быть.

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