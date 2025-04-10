Цей лист, як бачите на фото, – з фронту. Військовий лікар Воробйова пише у рідне місто. У кутку справа – дата: 10.04.1944 р.

Перші слова листа: «Сьогодні повідомили, що Одеса – наша». І – три знаки оклику. От так звичайний на той час лист і став сторінкою самої історії.

Жінка цікавиться долею рідних та знайомих. Повідомляє навіть, що служить в армії. Так і пише: «Я в армії працюю лікарем». Трохи дивно звучить, чи не так?.. А ще повідомляє, що вона тепер – заміжня жінка, яка дуже змінилась…

От, здається, звичайний лист того часу з фронту. Але ж яка дата! І так цікаво читати адресу на конверті. А ще – вдивлятися в лозунг на ньому. Мовою оригіналу це звучить, як бачите, так: «Да здравствует победа англо-советско-американского боевого союза!». Дивно… На радянському конверті «советский» вказаний не на першому місці, а тільки на другому…

…Тримаю в руках цей лист, придивляюсь уважно, бо все в ньому цікаво.

Вісімдесят один рік цьому невеличкому аркушу паперу… Йшла Друга світова війна… І тепер, вже в іншому часовому вимірі, тебе пронизує біль. Бо знов – війна. Зовсім інша… А лист-дідусь, наче свідок, нагадує нам про той далекий вже час.

« Одеса – наша!!!»… І це – головне!..

Торкнутися історичної пам’яті, познайомитися з цим листом, навіть потримати його у руках ви можете у Музеї-кав’ярні «Стара Одеса»…

Фото авторки