Новости Одессы и Одесской области

В Киеве снесли памятник Пушкину: Одесса следующая?

В Киеве снесли памятник Пушкину: Одесса следующая?

В столице Украины вчера, 15 ноября, коммунальщики демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину, стоявшему в парке им. И. Багряного.

Местные власти не анонсировали демонтаж памятника, поэтому общественного резонанса или протестов событие не вызвало. Об этом сообщает интернет-издание BBC News Украина.

Напомним, накануне, 10 ноября, правительство поддержало решение Минкульта о демонтаже памятников, связанных с имперской и советской эпохами. Ряд памятников был изъят из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия.

Памятник Пушкину был установлен в Шевченковском районе столицы в парке им. Пушкина (ныне парк имени Ивана Багряного – украинского прозаика, поэта, публициста и политического деятеля) еще в 1962 году. Это статуя высотой 3,5 метра на постаменте, подписанная словами «Пушкину – украинский народ». Это был самый большой памятник российскому поэту в столице.

Неизвестные местные активисты на момент сноса полили памятник краской, а на постаменте написали «Деколонизацию не остановить, империю прочь!»

Памятник Пушкину в Киеве

По разным данным, в Киеве еще остаются несколько бюстов Пушкину.

В Киеве, как и в Одессе, мнения по поводу демонтажа памятника разделились.

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Одни считают, что снос памятника Пушкину – это вандализм, ибо творчество Пушкина – это часть мировой культуры, которую нельзя поносить и ломать.

Представители молодого поколения считают, что памятники должны стоять тем, кто отдал свою жизнь за Украину, чтобы их помнили следующие поколения. А быть толерантным к чему-то российскому сегодня – это прямой путь к потере себя.

Одесса может стать следующим городом, где памятник Пушкину будет демонтирован. Ведь, напомним, на последнем заседании, 9 ноября, историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета выразила мнение, что памятник Пушкину на Думской площади не подлежит сносу, поскольку находится в зоне ЮНЕСКО и принадлежит Всемирному культурному наследию.

Но уже на следующий день Минкульт исключает этот памятник из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия.

Потому какая дальнейшая судьба у одесского памятника Пушкину, пока неизвестно.

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