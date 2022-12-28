В Одессе демонтируют скандальный памятник и монтируют «Елку непокоренных»

Скандальный памятник, именуемый «Основателям Одессы», а проще говоря Екатерине II, с утра начали демонтировать. Во всяком случае, саркофаг с памятника стали снимать.

А на главной улице города начало происходить действо, которого мало кто ожидал в этом военном предновогодье: на Дерибасовской начался монтаж «второй главной» одесской елки. Причем устанавливают ее не на обычном месте у «Одесской ярмарки», а ближе к Преображенской, рядом с Горсадом.

Ближе к трем часам дня корреспондент «Одесской жизни» побывала на обоих хлопотных местах в центре города – Екатерининской площади и Дерибасовской.

К этому времени саркофаг с памятника был уже почти снят, коммунальщики вели себя довольно нервно, ни на какие вопросы не отвечали, несколько одесситов в стороне обменивались «впечатлениями» и строили самые разные предположения.

Ясность в ситуацию внес на Телеграм-канале «Одеса. Офіційно» исполняющий обязанности заместителя городского головы Олег Брындак:

– Во исполнение решения сессии Одесского горсовета начат процесс демонтажа и перенос памятника «Учредителям Одессы». Согласно решению, элементы памятника будут установлены в Одесском художественном музее.

Что же до елки на Дерибасовской, то она и в самом деле устанавливается. Коммунальщики торопятся. Елка будет необычной:

– На Дерибасовской начались работы по монтажу главной Новогодней елки Одессы. Мы продолжаем акцию «Поддержи своих» и устанавливаем елку непокоренных. Это будет елка в украинских цветах, которая станет настоящим символом непокорности Одессы и Украины. Символом нашей надежды на то, что Новый год принесет нам Победу, – сказал Олег Брындак.

Как сообщается официально, высота елки будет 20 метров, ширина – 9 метров.

Кстати, у елки на Дерибасовской уже есть своя большая история, о которой рассказывала «Одесская жизнь».

Мария Котова

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