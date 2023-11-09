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Судьба памятников в Одессе: уже известно, какие снесут, какие оставят

Судьба памятников в Одессе: уже известно, какие снесут, какие оставят

9 ноября 2023 года историко-топонимическая комиссия (ИТК) Одесского горсовета определилась, что делать с памятниками российским и советским деятелям. Ведь многие из них подпадают под законы о декоммунизации и деколонизации, которые предписывают такие памятники удрать из публичного пространства.

На заседании историко-топонимической комиссии определились с судьбой 14 известных одесских памятников, среди которых такие известные, как бюст поэта Пушкина на Думской площади, памятник губернатору Михаилу Воронцову на Соборной площади и Александровская колонна в парке им. Шевченко.

Будут ли сносить памятники Пушкину и Воронцову

Как рассказали “Одесской Жизни” в ИТК, часть памятников останется на своих местах, так они не подпадают под действие законов о декоммунизации и об избавлении топонимического пространства от названий, связанных со страной-агрессором. Речь о следующих скульптурах:

  • Памятник поэту А. С. Пушкину, расположенный на Приморском бульваре (является частью Всемирного культурного наследия);
  • Памятник князю М.С. Воронцову, расположенный на Соборной площади (является частью Всемирного культурного наследия);
  • Александровская колонна в парке им. Шевченко (является частью Всемирного культурного наследия);
  • Памятник ученому Александру Попову на улице Кузнечной;
  • Памятник матросу Григорию Вакуленчуку на Таможенной площади;
  • Памятник матросам с броненосца Потемкин на Таможенной площади;
  • Памятник математику Александру Ляпунову на улице Пастера;
  • Памятник генералу Ивану Черняховскому на улице Тенистой (остается, так как Закон про деколонизацию не распространяется на фигуры, боровшиеся с нацизмом, при этом  на памятнике упорядочат надпись и актуализируют информацию);
  • Памятник физиологу Ивану Павлову на Французском Бульваре.

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При этом памятники сменят свои названия на такие, в которых будет отсутствовать связь со страной-агрессором, также актуализируют расположенную на них информацию. Например, памятник Александру Второму (Александровская колонна) будет называться Памятной колонной в честь закладки парка. Памятник российскому физиологу Ивану Павлову теперь будет записан в реестр как просто памятник физиологу Павлову. Аналогично с памятником ученому-физику Александру Попову.

Какие памятники уберут в Одессе

Будут демонтированы и перенесены:

  • Памятник летчику Валерию Чкалову;
  • Памятник большевику Александру Хворостину;
  • Памятник писателю Льву Толстому.

Также на комиссии рассмотрели вопросы исключения из реестра памятников исторического культурного наследия, которых уже не существует. Это скульптуры в честь большевиков:

  • Феликса Дзержинского;
  • Андрея Иванова.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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