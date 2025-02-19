Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Также существенно повреждены детская поликлиника и детский сад.
На утро известно об одном пострадавшем, которому оказывают помощь в больнице.
Как сообщала “Одесская жизнь”, в первую очередь пострадал густонаселённый микрорайон Таирова. По словам Геннадия Труханова, ситуация с теплоснабжением очень сложная. Чтобы не усугубить ее, принято решение сливать воду с теплосетей.
Специалисты оценивают последствия и определяют, сколько нужно времени на их ликвидацию. Коммунальные службы уже ликвидируют последствия атаки.
Утром районная администрация начнет принимать заявления от жителей поврежденных квартир. Также будут работать пункты обогрева и пункты несокрушимости, где можно будет согреться, подзарядить гаджеты и выпить горячего чая.
Сегодня учебные заведения, в которых отсутствует тепло и свет, не будут принимать детей — до улучшения ситуации, сообщил мэр.