Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Также существенно повреждены детская поликлиника и детский сад.

На утро известно об одном пострадавшем, которому оказывают помощь в больнице.

Как сообщала “Одесская жизнь”, в первую очередь пострадал густонаселённый микрорайон Таирова. По словам Геннадия Труханова, ситуация с теплоснабжением очень сложная. Чтобы не усугубить ее, принято решение сливать воду с теплосетей.

Специалисты оценивают последствия и определяют, сколько нужно времени на их ликвидацию. Коммунальные службы уже ликвидируют последствия атаки.

Утром районная администрация начнет принимать заявления от жителей поврежденных квартир. Также будут работать пункты обогрева и пункты несокрушимости, где можно будет согреться, подзарядить гаджеты и выпить горячего чая.

Сегодня учебные заведения, в которых отсутствует тепло и свет, не будут принимать детей — до улучшения ситуации, сообщил мэр.