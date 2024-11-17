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Одесса без света и воды: у бюветов выстраиваются километровые очереди (фоторепортаж)

Одесса без света и воды: у бюветов выстраиваются километровые очереди (фоторепортаж)

Сегодня, в воскресенье, 17 ноября 2024 года, Одесса, как и вся Украина, пережила массированный обстрел российских террористов. И поскольку враг целился преимущественно по энергетическим объектам, город остался без света и, соответственно, без воды.

Многих горожан такой поворот событий застал буквально врасплох – ведь не все привыкли запасаться водой впрок. Но, к счастью, у нас есть десятки бюветов, большую часть из которых еще во времена прошлогодних блэкаутов снабдили генераторами. И благодаря им одесситы даже при отсутствии света могут запастись чистой питьевой водой.

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Но поскольку таких жаждущих сегодня утром оказалось очень много, у бюветов выстроились без преувеличения километровые очереди. Это запечатлел фотокорреспондент «Одесской жизни»:

очереди в бюветы 17 ноября
очереди в бюветы 17 ноября
очереди в бюветы 17 ноября
очереди в бюветы 17 ноября
очереди в бюветы 17 ноября
очереди в бюветы 17 ноября
очереди в бюветы 17 ноября
очереди в бюветы 17 ноября
очереди в бюветы 17 ноября

Напомним, сегодня утром, 17 ноября, украинская энергетическая система подверглась мощному ракетному удару российскими ракетами. Из-за обстрела объектов энергетики в значительной части Одессы пропала вода. Сейчас насосные станции, где это возможно, переводят на автономное питание. Но, как пояснили в филиале «Инфоксводоканал» водоснабжение восстановят не у всех одесситов.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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