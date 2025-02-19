Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Повреждена теплосеть, у части абонентов отключено отопление. После завершения работы оперативных служб наши специалисты смогут приступить к восстановлению тепловой системы. А коммунальные службы — к ликвидации последствий атаки.

Оперативный штаб и районная администрация работают на месте.

С 8 утра можно будет подать документы на восстановление окон и дверей, в случае частного сектора — также крыши.

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Также возникли пожары на крыше заведения общественного питания и складского здания, повреждены административное здание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома. Пострадал один человек, 55-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Из-за атаки без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы.

В результате двух дней ударов по Одесскому району, без света на данный момент 89500 абонентов. Работы продолжаются круглосуточно.

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