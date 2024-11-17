В Одессе нет света, местами воды и отопления, не ходит электротранспорт

Света нет и не ходят трамваи и троллейбусы

По информации ДТЭК «Одесские электросети», в настоящее время в области, как и по всей стране, по распоряжению оператора НЭК «Укрэнерго» введены экстренные отключения света.

«Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть заранее спрогнозированы, не действуют», – предупреждают в ДТЭК.

Кроме того, сейчас в Одессе не ходят троллейбусы и трамваи.

«Остановились трамваи, погасли светофоры, очень много полицейских машин, взрывы не стихали почти час, сейчас тихо», – прокомментировала ситуацию читательница «Одесской жизни».

«В настоящее время весь электротранспорт в городе не работает», – предупредил одесситов городской голова Геннадий Труханов.

Стоит отметить, что помимо света, в домах одесситов пропали вода и отопление. Причина очевидна: наносы, которые питаются от электричества, пока не работают.

Враг снова атакует энергосистему Украины

Как пояснил министр энергетики страны Герман Галущенко, сейчас враг снова ведет массированную атаку на энергосистему.

«Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии», – написал министр на своей странице в Facebook.

При этом он добавил, спасатели и энергетики уже сейчас работают над ликвидацией последствий там, где это возможно.

Как долго продлятся отключения, на данный момент неизвестно. «Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.