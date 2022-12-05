Обстрел 5 декабря: Одесса осталась без света, тепла и воды (обновляется)

5 декабря Украина подверглась очередному массированному ракетному обстрелу. Одесса не стала исключением. В городе слышны взрывы. Большинство из них — работа ПВО.
В большинстве районов Одессы отсутствует электроэнергия. По этой причине перестали работать насосные станции Инфоксводоканала. В компании сообщили, что подача воды в город возобновится после того как будет восстановлено питание электронасосов.
Также по информации КП «Теплоснабжение города Одессы», все городские котельные остановлены. Работа будет возобновлена после восстановления электро- и водоснабжения.
Пока информации о сроках возобновлени электроснабжения городской критической инфраструктуры нет.
Кроме того, сообщается о новой волне крылатых ракет, запущенных с территории россии.
Трамваи и троллейбусы прекратили свою работу.
В Укрэнерго сообщают, что Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста.
К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света.
Диспетчеры Укрэнерго работают над удержанием баланса в энергосистеме.
Повреждены два инфраструктурных объекта, один человек госпитализирован — о таких последствиях российской атаки в Одесской области сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
Постуают сообщения о проблемах с интернетом и мобильной связью в Одессе.
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