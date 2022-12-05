Обстрел 5 декабря: Одесса осталась без света, тепла и воды (обновляется)

5 декабря Украина подверглась очередному массированному ракетному обстрелу. Одесса не стала исключением. В городе слышны взрывы. Большинство из них — работа ПВО.

В большинстве районов Одессы отсутствует электроэнергия. По этой причине перестали работать насосные станции Инфоксводоканала. В компании сообщили, что подача воды в город возобновится после того как будет восстановлено питание электронасосов.

Также по информации КП «Теплоснабжение города Одессы», все городские котельные остановлены. Работа будет возобновлена после восстановления электро- и водоснабжения.

Пока информации о сроках возобновлени электроснабжения городской критической инфраструктуры нет.

Кроме того, сообщается о новой волне крылатых ракет, запущенных с территории россии.

Трамваи и троллейбусы прекратили свою работу.

В Укрэнерго сообщают, что Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста.

К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света.

Диспетчеры Укрэнерго работают над удержанием баланса в энергосистеме.

Повреждены два инфраструктурных объекта, один человек госпитализирован — о таких последствиях российской атаки в Одесской области сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Постуают сообщения о проблемах с интернетом и мобильной связью в Одессе.

Фото иллюстративное