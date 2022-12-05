Новости Одессы и Одесской области

Обстрел 5 декабря: Одесса осталась без света, тепла и воды (обновляется)

Обстрел 5 декабря: Одесса осталась без света, тепла и воды (обновляется)

5 декабря Украина подверглась очередному массированному ракетному обстрелу. Одесса не стала исключением. В городе слышны взрывы. Большинство из них — работа ПВО.

В большинстве районов Одессы отсутствует электроэнергия. По этой причине перестали работать насосные станции Инфоксводоканала. В компании сообщили, что подача воды в город возобновится после того как будет восстановлено питание электронасосов.

Также по информации КП «Теплоснабжение города Одессы», все городские котельные остановлены. Работа будет возобновлена после восстановления электро- и водоснабжения.

Пока информации о сроках возобновлени электроснабжения городской критической инфраструктуры нет.

Кроме того, сообщается о новой волне крылатых ракет, запущенных с территории россии.

Трамваи  и троллейбусы прекратили свою работу.

В Укрэнерго сообщают, что Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста.

К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света.

Диспетчеры Укрэнерго работают над удержанием баланса в энергосистеме.

Повреждены два инфраструктурных объекта, один человек госпитализирован — о таких последствиях российской атаки в Одесской области сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Постуают сообщения о проблемах с интернетом и мобильной связью в Одессе.

Фото иллюстративное

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить