Ночью 22 марта россияне массированно атакуют Украину ударными дронами: в Одессе звучат взрывы

За полчаса до полуночи, 22 марта, в Одессе и Одесской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. Российские террористы выпустили в сторону нашего региона несколько групп ударных беспилотников типа «шахед».
И уже в скором времени стало громко: работают наши силы противовоздушной обороны.
По информации Воздушных Сил, идет массированная дроновая атака по всей территории Украины.
В Одессе мониторинговые Телеграм-каналы сообщали о целях над Аркадией, центром, Таирова, Черемушками.
В небо поднята наши авиация. Слышны мощные взрывы.
«Идет антимопедная работа», – пишет известный мониторинговый Телеграм-канал «Николаевский Ванёк».
Предварительно, уже есть сбития непрошенных «гостей».
Глава Одесской ОВА Олег Кипер настоятельно призывает одесситов и жителей Одесского района оставаться в укрытиях до отбоя.
«Одесса и Одесский район, не выходите, пожалуйста, из укрытий до отбоя! Это важно! Опасность продолжается!», – призывает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
На данный момент еще есть цели на город, пишут местные Телеграм-каналы.
Пишут о «прилетах» в области. Кроме того, в части Одессы наблюдаются перебои со светом.
Также сообщается о взлете 13-ти бортов российских Ту-95мс. Они направляются в зону пуска ракет. Если вылеты боевые, то в воздушном пространстве Украины ракеты могут быть в районе 4:40-7:00 часов.
«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.
ОБНОВЛЕНО: зафиксированы пуски ракет с нескольких бортов ТУ-95мс с района Каспийского Моря. В воздушном пространстве Украины они могут появиться приблизительно в 4:00-5:00 часов утра.
А с моря в сторону Одессы идут все новые группы «шахедов». Сегодня их невероятно много.
Остаемся в укрытиях и верим в наше ПВО и нашу Победу!