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Адрес есть, а дома нет: в Одессе демонтировали обрушившееся здание на Торговой (фото)

Адрес есть, а дома нет: в Одессе демонтировали обрушившееся здание на Торговой (фото)

От дома на улице Торговой, 20 в Одессе, частично обрушившегося в мае прошлого года, осталась только память и «следы»: по сути, его демонтаж окончился. С угла улиц Торговой и Княжеской за высоким ограждением просматриваются только «задники» домов на улице Пастера.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Демонтаж дома активировался в январе этого года. Работы велись в любую погоду, снос производится довольно тихо, но уверенно.

Дом на Торговой, май 2020 года

Так дом выглядел сразу после обрушения в мае 2020 года

Дом на Торговой, январь 2021 г.

Так он выглядел в январе 2021 года

Теперь картина такая: нет уже здесь ни старой бани, снос которой и привел к обвалу жилого дома, ни самого некогда доходного дома Бенетато.

Дом на Торговой снесли

Март 2021 года

Сейчас за ограждением ведутся работы по вывозу того, что осталось от старого дома. Ну а совсем скоро начнется строительство.

Дом на Торговой, демонтаж

Напомним, глава Приморской райадминистрации Марат Королев заверил, что на месте дома на Торговой, 20 и рядом с ним высотки не будет.

Как сообщала «Одесская жизнь», в сентябре 2019 года, когда дом на Торговой, 20 стоял на месте, и только начался демонтаж банного комплекса рядом, представитель застройщика – компании «Некст Джен Девелопмент» – сообщил, что на этом месте планируется построить офисный центр.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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